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Kuruluş Osman 121. Bölüm Fragmanı

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden Kuruluş Osman yeni bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıktı. Her hafta Çarşamba akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin son bölümünde Nayman, Osman Bey'in oynadığı oyunun intikamını almak için her şeyi yapacaktır. İlk adımı Orhan Bey'i karargahına şifa vaadiyle getirmektir. Orhan Bey'i bekleyen tehlike nedir? Kuruluş Osman 120. bölümü tek parça full izlemek ve 121. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

10:27 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kuruluş Osman 120. Bölüm

Kuruluş Osman 120. Bölüm

ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın dün akşam 120. bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümüne, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 120. BÖLÜM ÖZETİ

Nayman intikam peşinde

Nayman, Osman Bey'in oynadığı oyunun intikamını almak için her şeyi yapacaktır. İlk adımı Orhan Bey'i karargahına şifa vaadiyle getirmektir. Orhan Bey'i bekleyen tehlike nedir?

Osman Bey'in tuzak planı

Osman Bey, Nayman'ı Yenişehir'e gömmeye kararlıdır. Nayman'dan gelecek bütün tehlikelere hazır olan Osman Bey, Nayman'a karşı nasıl bir tuzak kurmuştur. İkilinin çatışması nasıl sonuçlanacaktır?

Mühre ilk kim ulaşacak?

Osman Bey'in hedefi her şeye rağmen bir an önce mührü bulmaktır, kendisi mührü ele geçirmek için nasıl bir oyun kuracaktır? Nayman için ise mühür demek devlet olmak demektir bu yüzden mührü almak için Bayındır Bey'i vazifelendirir. Turgut Bey ise Bayındır Bey'in peşindedir. Mühre ilk önce kim ulaşacak?

Aktemur, obanın başına geçecek mi?

Bengi Hatun başsız kalan obasında posta Aktemur'u oturtma kararı almış ve bunu duyurmuştur. Bu iş Malhun Hatun ve Bala Hatun'un hoşuna gitmez. Ayşe Hatun ise oğlunun geleceğinden endişelidir. Aktemur posta oturacak mıdır? Bengi Hatun'un asıl gayesi nedir?

Kara Ebe, Yenişehir'e geliyor

Yenişehir'e herkesi şaşırtacak biri gelmiştir! Ülgen Hatun'un annesi Kara Ebe Feriştah. Gelir gelmez Cerkutay'la tatsız bir karşılaşma yaşarlar. Cerkutay'a kök söktürecek olan Kara Ebe neler yapacaktır?

KURULUŞ OSMAN 120. BÖLÜM TEK PARÇA FULL ATV

Kuruluş Osman 120. bölümü tek parça full izlemek için

KURULUŞ OSMAN 121. BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman 121. bölüm fragmanı için



#Kuruluş Osman
#ATV
#Aktemur
#Nayman
#Ayşe Hatun
7 dakika önce
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