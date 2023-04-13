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Kuruluş Osman 122. Bölüm Fragmanı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın yeni bölümü dün akşam izleyici ile buluştu. Her Çarşamba akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin son bölümünde Nayman, Osman Bey'e bir teklifte bulunmuştur, teke tek dövüşeceklerdir. Eğer Osman Bey yenerse Nayman'ın nökerleri ve Moğol tehlikesi Uçlar'dan çekip gidecektir. Eğer Nayman yenerse Beyler ve Alplar Nayman'a biat edecektir. Osman Bey, Nayman'la teke tek savaşmaya giderken her ihtimali gözeterek Bala Hatun'la helalleşir, büyük düşünü o'na emanet eder. Kuruluş Osman 121. bölümü ATV’den tek parça full izlemek ve 122. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

10:28 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kuruluş Osman 121. Bölüm

Kuruluş Osman 121. Bölüm

ATV’nin sevilen dizilerinden Kuruluş Osman’ın 121. bölümü dün akşam yayınlandı. Dizinin son bölümüne, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 121. BÖLÜM ÖZETİ

Osman Bey ve Nayman'ın teke tek karşılaşması

Nayman, Osman Bey'e bir teklifte bulunmuştur, teke tek dövüşeceklerdir. Eğer Osman Bey yenerse Nayman'ın nökerleri ve Moğol tehlikesi Uçlar'dan çekip gidecektir. Eğer Nayman yenerse Beyler ve Alplar Nayman'a biat edecektir. Osman Bey, Nayman'la teke tek savaşmaya giderken her ihtimali gözeterek Bala Hatun'la helalleşir, büyük düşünü o'na emanet eder.

Osman Bey, Aktemur Bey'e tepkili!

Osman Bey, Aktemur Bey'in Kargın Obası'nın postuna oturduğunu haber alır. Osman Bey'in verdiği tepki karşısında Aktemur Bey nasıl kararlar alacaktır?

Nayman'ın planı nasıl sonuçlanacak?

Nayman, Osman Bey'i yeneceğinden çok emindir. O Uçlar'a hükmedecek fakat Osman Bey bunu göremeyecektir. Nayman'ın planı işleyecek midir? Boynu Nayman'ın kılıcıyla karşı karşıya kalan Osman Bey bu cendereden çıkabilecek midir?

Alpların hazırlığı

Alplar hummalı bir hazırlık içindedir. Her şey Nayman'la olan teke tek dövüş içindir. Her ihtimale karşı hazırlıklı olan Osman Bey'in ordusu, teke tek savaş halinde ne yapacaktır?

İsmihan Sultan'ın oyunları

Osman Bey ve Nayman'ın teke tek dövüş için ordularıyla birlikte bir araya geldiğini öğrenen İsmihan Sultan bu çekişmeden karlı çıkmayı planlayan isimdir. Osman Bey ve Nayman savaşırken İsmihan Sultan ise kalanları paylaşmak için nasıl bir oyun kuracaktır?

KURULUŞ OSMAN 121. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Kuruluş Osman 121. bölümü tek parça full izlemek için

KURULUŞ OSMAN 122. BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman 122. bölüm fragmanı için





#Kuruluş Osman
#ATV
#Nayman
#İsmihan Sultan
#Aktemur Bey
43 dakika önce
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