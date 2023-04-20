ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın yeni bölümü dün akşam izleyici ile buluştu. Her Çarşamba akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin son bölümünde Nayman, Osman Bey'e bir teklifte bulunmuştur, teke tek dövüşeceklerdir. Eğer Osman Bey yenerse Nayman'ın nökerleri ve Moğol tehlikesi Uçlar'dan çekip gidecektir. Eğer Nayman yenerse Beyler ve Alplar Nayman'a biat edecektir. Osman Bey, Nayman'la teke tek savaşmaya giderken her ihtimali gözeterek Bala Hatun'la helalleşir, büyük düşünü o'na emanet eder. Kuruluş Osman 121. bölümü ATV’den tek parça full izlemek ve 122. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.