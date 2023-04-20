|
Reklam
Reklam
Özgün

Kuruluş Osman 123. Bölüm Fragmanı

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden Kuruluş Osman’ın yeni bölümü dün akşam yayınlandı. Her hafta Çarşamba akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin son bölümünde Osman Bey fütühata devam etmekte kararlıdır, hedefi bellidir. Osman Bey'in Köprühisar'ı almak için yapacağı kilit hamle nedir? Osman Bey içte İsmihan Sultan, dışta Nayman'a rağmen Köprühisar Fethi için büyük hazırlıklar yapmıştır. Fakat Osman Bey'i kötü bir sürpriz beklemektedir. Her şeye rağmen Köprühisar'ı fethedebilecek midir? Kuruluş Osman 122. bölümü ATV linkiyle tek parça full izlemek ve 123. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

10:08 . 20/04/2023 четверг
Yeni Şafak
Kuruluş Osman 122. Bölüm Tek Parça FULL

Kuruluş Osman 122. Bölüm Tek Parça FULL

ATV’de her hafta Çarşamba akşamı yayınlanan Kuruluş Osman’ın 122. bölümü dizi severlerle buluştu. Kuruluş Osman son bölümüne, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 122. BÖLÜM ÖZETİ

OSMAN BEY'İN HEDEFİ KÖPRÜHİSAR

Osman Bey fütühata devam etmekte kararlıdır, hedefi bellidir. Osman Bey'in Köprühisar'ı almak için yapacağı kilit hamle nedir? Osman Bey içte İsmihan Sultan, dışta Nayman'a rağmen Köprühisar Fethi için büyük hazırlıklar yapmıştır. Fakat Osman Bey'i kötü bir sürpriz beklemektedir. Her şeye rağmen Köprühisar'ı fethedebilecek midir?

İSMİHAN SULTAN, NAYMAN VE BAYINDIR BEY'LE İŞBİRLİĞİ YAPIYOR

İsmihan Sultan, Osman Bey'i yok etmekte kararlıdır. Bunun için Nayman'la işbirliği yapar. Aynı zamanda da Bayındır Bey'i yanında tutarak Bayındır'a Osman Bey'in konağına suikast yapma vazifesi verir. Hayatı için pazarlığa oturan Bayındır, vazifesini yapabilecek midir?

BENGİ HATUN, İSMİHAN SULTAN'IN TARAFINDA

Bengi Hatun güç için İsmihan Sultan'la yan yana durmaya devam eder. İkilinin yeni planı nedir?

İSMİHAN SULTAN, MÜHRÜN PEŞİNDE

İsmihan Sultan, Cengiz Han'ın mührünü almakta kararlıdır. Bunun için yapacağı hamle nedir?

OSMAN BEY'İN KAYBI

Nayman, Osman Bey'in savaş karargahını basarken öte yandan konağa baskın verilir ve ortalık yangın yerine döner. Bu yangında Osman Bey nasıl bir kayıp verecektir?

KURULUŞ OSMAN 122. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE

Kuruluş Osman 122. bölümü tek parça full izlemek için

KURULUŞ OSMAN 123. BÖLÜM FRAGMANI




#Kuruluş Osman
#ATV
#Cengiz Han
#İsmihan Sultan
#Bengi Hatun
#Osman Bey
43 минут назад
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.