Kuruluş Osman 124. Bölüm Tek Parça FULL
ATV’nin sevilen dizilerinden Kuruluş Osman’ın 128. bölümü dizi severlerle buluştu. Dizinin bu bölümünde Osman Bey, Sultan Mesud’la yan yanadır. İsmihan Sultan’a ve Nayman’a karşı büyük planını devreye sokacaktır. Osman Bey’in büyük planı nedir? Kuruluş Osman son bölüme, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.
KURULUŞ OSMAN 124. BÖLÜM ÖZETİ
Uçlarda dengeler değişmektedir. Nayman, Osman Bey’e karşı Bursa Tekfuru ile anlaşma yapmak istemektedir. Nayman’ın Bursa Tekfuru ile anlaşabilmek için yapacağı hamle nedir?
Osman Bey tehlikenin farkındadır. Eğer Bursa Tekfuru ve Nayman birlik olursa varlığının tehlikeye gireceği aşikardır. Osman Bey buna engel olmak için nasıl bir hamle yapacaktır?
Osman Bey, Bursa Tekfuru’yla yüzleşir. Osman Bey ve Tekfur arasındaki gerilimin sonu ne olacaktır? Bursa Tekfuru ve Osman Bey’in görüştüğü haberini alan Nayman çıldırır. Nayman, Osman Bey’e zarar vermek için Şeyh Edebalı’yı hedef alır. Şeyh Edebalı kurtulabilecek midir?
İsmihan Sultan ve Nayman iş birliği soluksuz devam etmektedir. Plana göre İsmihan Sultan, içerden Nayman ise dışardan Osman Bey’i bitireceklerdir. İsmihan Sultan’ın planı nedir?
İsmihan Sultan kanlar içindedir. Başında Malhun Hatun elinde hançerle beklemektedir. İsmihan Sultan ölecek midir? Malhun Hatun’u neler beklemektedir?
Osman Bey, Sultan Mesud’la yan yanadır. İsmihan Sultan’a ve Nayman’a karşı büyük planını devreye sokacaktır. Osman Bey’in büyük planı nedir?
Osman Bey, Nayman’ın gücünü kırmak için Cerkutay’ı vazifelendirir. Cerkutay, Nöker kılığında içeri sızmıştır. Nayman’ın yaptığı mancınıkların teki on mancınık gücüne denktir. Osman Bey, Nayman’ın hedefinin Yenişehir olduğunu anlar.