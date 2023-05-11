ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıktı. Bu bölümde Bursa Tekfuru Valens, Osman Bey’in Sultan Mesud’u tahta çıkartmak istediğini bilmektedir. Böyle bir şey olursa Konya’nın güçleneceği aşikardır. Tekfur Valens buna engel olmak için ne yapacaktır? Kuruluş Osman 125. bölüm özeti, izleme linki ve 126. bölüm fragmanı haberimizde.

KURULUŞ OSMAN 125. BÖLÜM ÖZETİ

MALHUN HATUN ZİNDANDA!

Malhun Hatun, İsmihan Sultan’ı öldürmeye kastetmekten tutuklanıp zindana atılmıştır. İsmihan Sultan kendisine yalancı şahitlik edecek birini aramaktadır. İsmihan Sultan, Bengi Hatun’u lehine şahitliğe ikna edebilecek midir? Osman Bey, Malhun Hatun’u zindanda bırakmamakta kararlıdır, Söğüt’e baskın yapacaktır ancak tüm oklar üzerine çevriliyken nasıl bir plan yapacaktır?

BENGİ HATUN’UN KARARI NE OLACAK?

Malhun Hatun’un kurtuluşu için tek şahit Bengi Hatun’dur. Bala Hatun bunun farkındadır ve Bengi Hatun’u ikna etmek için elinden geleni yapacaktır. Bengi Hatun, İsmihan Sultan’dan mı yoksa Osman Bey’lerden yana mı vaziyet alacaktır? Bengi Hatun hakikati söylemesi durumunda Alçiçek’in canıyla tehdit edilmektedir. Osman Bey, Bengi Hatun’un hakikati söylememesi durumunda Söğüt’ü basacaktır. Osman Bey Malhun Hatun’u kurtarabilecek midir?

TEKFUR VALENS’İN YENİ PLANI NEDİR?

Bursa Tekfuru Valens, Osman Bey’in Sultan Mesud’u tahta çıkartmak istediğini bilmektedir. Böyle bir şey olursa Konya’nın güçleneceği aşikardır. Tekfur Valens buna engel olmak için ne yapacaktır?

İSMİHAN SULTAN’IN OSMAN BEY’E TUZAĞI!

İsmihan Sultan Osman’a büyük bir tuzak hazırlamaktadır. Al-i Selçuk’un en büyük muhafız birliğini görevlendirir. Osman Bey iyice köşeye sıkışmıştır. Osman Bey bu cendereden nasıl çıkacaktır?

KURULUŞ OSMAN 125. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

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KURULUŞ OSMAN 126. BÖLÜM FRAGMANI











