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Kuruluş Osman 127. Bölüm Fragmanı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın 126. bölümü dün akşam yayınlandı. Her hafta Çarşamba akşamı saat 20.00’de izleyici ile buluşan dizinin yeni bölümünde Osman Bey ve Sultan Mesud, İsmihan Sultan tarafından yakalanıp zindana atılırlar. Fakat Osman Bey yenilgiyi kabul etmeyecektir, aklından nasıl bir oyun geçmektedir? İdama götürülürken bile umudunu koruyan Osman Bey idam edilmekten nasıl kurtarılacaktır? Kuruluş Osman 126. bölümü tek parça full izlemek ve 127. bölüm fragmanına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz. İşte Kuruluş Osman son bölüm.

09:31 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kuruluş Osman 126. Bölüm Tek Parça FULL

Kuruluş Osman 126. Bölüm Tek Parça FULL

ATV’de her Çarşamba akşamı yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü sevenleriyle buluştu. Bu bölümde Osman Bey bütün oynanan oyunlara rağmen fetih gayesini sürdürmektedir. Köprühisar’ı Türk yurdu yapacaktır. Osman Bey Köprühisar’ı fethetmek için nasıl bir yol izleyecektir? Kuruluş Osman son bölüme, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 126. BÖLÜM ÖZETİ

AKTEMUR BEY VE KARGIN OBASININ AKIBETİ NE OLACAK?

Bursa Tekfuru Valens gözünü karartmıştır, bütün Türk’leri yeryüzünden silecektir. Birçok Türkmen obasına baskın verir. Kargın obasına ize bizzat kendisi baskına gider. Her yer yangın yeridir, Alçiçek ve obalılar çadır içinde sıkışmıştır. Nasıl kurtulacaklardır? Tekfur Valens’e karşı bir başına mücadele veren Aktemur ağır bir kılıç darbesi alır. Kargın obasının ve Aktemur’un akıbeti ne olacaktır?

MALHUN HATUN, KARGIN OBASININ İMDADINA YETİŞEBİLECEK Mİ?

Kargın obasına yapılan baskını haber alan Malhun Hatun derhal yardıma gidecektir. Malhun Hatun ve alplar Kargın obasına yetişebilecek midir?

OSMAN BEY VE SULTAN MESUD İPİN UCUNDA!

Osman Bey ve Sultan Mesud, İsmihan Sultan tarafından yakalanıp zindana atılırlar. Fakat Osman Bey yenilgiyi kabul etmeyecektir, aklından nasıl bir oyun geçmektedir? İdama götürülürken bile umudunu koruyan Osman Bey idam edilmekten nasıl kurtarılacaktır?

OSMAN BEY’İN KÖPRÜHİSAR PLANI!

Osman Bey bütün oynanan oyunlara rağmen fetih gayesini sürdürmektedir. Köprühisar’ı Türk yurdu yapacaktır. Osman Bey Köprühisar’ı fethetmek için nasıl bir yol izleyecektir?

ESRİGÜN, BALA HATUN TARAFINDAN KARŞILANIYOR

Gazan Han’ın komutanı ve manevi kızı Esrigün, Konya’ya gelmiştir. Bala Hatun tarafından karşılanan Esrigün’ün Osman Bey ile nasıl bir bağlantısı vardır?

KURULUŞ OSMAN 126. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Kuruluş Osman 126. bölümü tek parça full izlemek için

KURULUŞ OSMAN 127. BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman 127. bölüm fragmanı için

#Kuruluş Osman
#ATV
#Sultan Mesud
#İsmihan Sultan
#Osman Bey
36 dakika önce
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