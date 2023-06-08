KURULUŞ OSMAN 129. Bölüm Tek Parça Full (ATV İZLE)

ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın 129. bölümü dün akşam yayınlandı. Dizinin bu bölümünde Osman Bey’in Nayman’ı yakaladığını öğrenen Tekfur Valens’in artık tek hedefi Osman’ı yok etmektir. Tekfur Valens Konstantiniyye’ye gider. İmparator Andronikos’la görüşen Tekfur Valens İmparator’dan büyük bir ordu ister. Tekfur Valens orduyu getirmek için İmparator Andronikos’u nasıl ikna etmiştir? Kuruluş Osman son bölümü, özetini ve sezon finali fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 129. BÖLÜM ÖZETİ

OSMAN BEY NAYMAN’IN KELLESİNİ ALACAK MI?

Nayman ne olursa olsun Osman Bey’e büyük bir darbe vurmakta kararlıdır. Nayman, Osman Bey’in evladı Fatma’yı yakalamayı kafasına koymuştur. Hatunlar Nayman’la kıran kırana dövüşürler. Yenişehir’e varan Osman Bey, Nayman’ın attığı pusu haberini alır. Fatma’nın yokluğuyla çalkalanan Yenişehir’de bütün oklar Fatma’nın, Malhun Hatun’la gittiğini göstermektedir. Osman Bey ve alpları derhal yola çıkarlar. Osman Bey, Nayman’ı ele geçirir. Nayman’ın yaptıkları artık Osman Bey’in öfkesini katmerlemiştir. Osman Bey, Nayman’ın cezasını kesip, kellesini alacak mıdır?

TEKFUR VALENS VE OSMAN BEY KARŞI KARŞIYA!

Osman Bey’in Nayman’ı yakaladığını öğrenen Tekfur Valens’in artık tek hedefi Osman’ı yok etmektir. Tekfur Valens Konstantiniyye’ye gider. İmparator Andronikos’la görüşen Tekfur Valens İmparator’dan büyük bir ordu ister. Tekfur Valens orduyu getirmek için İmparator Andronikos’u nasıl ikna etmiştir? Tekfur Valens kurduğu büyük orduyla kimsenin tahmin edemeyeceği bir oyun kuracaktır. Bu oyun ne olacaktır? Osman Bey, Tekfur Valens’in adımlarından haberdardır. Eli pusat tutan bütün yiğitleri ardında toplamak için emir verir. Osman Bey, kurulan Bizans Ordusu’na karşı kendi ordusuyla nasıl bir oyun kuracaktır? Hilal ve Haçın savaşacağı büyük karşılaşma sonunda olacak mıdır?

KURULUŞ OSMAN 129. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Kuruluş Osman 129. bölümü tek parça full izlemek için TIKLAYIN.

KURULUŞ OSMAN 130. BÖLÜM (SEZON FİNALİ) FRAGMANI

Kuruluş Osman 130. Bölüm (Sezon Finali) fragmanı için TIKLAYIN.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Yapım: Bozdağ Fi̇lm Proje Tasarım: Mehmet Bozdağ Yapımcı: Mehmet Bozdağ Yönetmen: Ahmet Yılmaz Senaryo: Mehmet Bozdağ, A. Kadir İlter, Fatma Nur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Aslı Zeynep Peker Bozdağ Oyuncular: Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Berik Aitzhanov (Komutan Nayman), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Deniz Barut (İsmihan Sultan), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Miray Akay (Alçiçek), Alpaslan Özmol (Gürbüz Alp), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Birsen Dürülü (Kara Ebe), Cemre Demircan (Fatma)







