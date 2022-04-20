Osman Bey ne zaman, hangi tarihte vefat etti? Tarihte Osman Gazi'nin vefatı

Kuruluş Osman dizisiyle Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Gazi'nin hayatı yeniden gündeme geldi. Osmanlı Devleti'inin kuruluş aşamasında büyük öneme sahip olan Osman Gazi'nin vefatı dizide düşmanları tarafından ölümünü planlanması ile merak kazandı. Osmanlı'nın kurucusu Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi'nin vefatına ilişkin ayrıntılar haberimizde.

OSMAN BEY KİMDİR?

I. Osman veya Osman Gazi, mahlasıyla Fahrüddin veya Osmancık (1258, Söğüt - 1324, Bursa), Osmanlı Beyliği ve Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu ve beyliğin ilk padişahı olan Türk hükümdar. Dedesinin Süleyman Şah veya Gündüz Alp isimli Kayı Beyi olduğu bilinmektedir.

Büyükannesi Hayme Hatun (Süleyman Şah'ın eşi), babası Ertuğrul Gazi ve annesi Halime Hatun'dır. Âşıkpaşazâde'nin 14. Bâb'ına göre Osman Gazi bir taraftan kendisinin "Gök Âlp" neslinden olduğunu ileri sürerken, diğer taraftan da kendi dedesinin isminin Kaya Alpoğlu Süleyman Şah değil, Kutalmışoğlu Süleyman Şah olduğunu söylediği iddia edilmektedir.

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OSMAN BEY NASIL VE NE ZAMAN VEFAT ETTİ?

Osman Gazi son yıllarında yaşının ilerlemesi ve "damla illeti" yani gut hastalığı yüzünden tarihçilerin bildirdiklerine göre, beylik idaresini oğlu Orhan Bey'e bırakmıştı. Ancak Osman Bey'in ne zaman ölüp, Orhan Bey'in ne zaman beylik idaresini tümüyle eline aldığı tartışmalıdır. 1320'den sonraki olayların tarihçilerce anlatımlarında Osman Bey'in ismi geçmemektedir. 15. yüzyıl Osmanlı tarihçilerinden Ruhi Çelebi 1481 tarihine kadar getirdiği Tevarih-i Âli Osman adlı tarih eserinde Osman Bey'in 1320'de öldüğünü bildirmektedir.

II. Mehmet ve II. Bayezid döneminde yaşayıp 1502'ye kadar olanları inceleyen Oruç Bey'in "Tevarih-i Âli Osman" adlı tarih eserinde ise Osman Bey'in ölüm tarihi 1327 olarak verilmektedir. Diğer tarihçiler Osman Bey'in ölümünü bu iki üç tarih arasında vermektedirler. Modern tarihçi Necdet Sakaoğlu "1320'den sonraki olaylarda Osman Bey'in adı geçmezken, oğlu Orhan'ın 1324'te bey olduğunu kanıtlayan belgelerden söz edilir" deyip Osman Bey'in ölümünün 1324'te olduğunu ileri sürmektedir.

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OSMAN BEY NEREDE VEFAT ETTİ?

Osman Bey'in ölüm yerinin nerede olduğu da tartışmalıdır. Büyük olasılıkla Söğüt'te ölmüştür. Bazı tarihçiler Bursa'nın onun ölümünden önce Osmanlı Devleti eline geçtiğini kabul ederek, Bursa'da öldüğünü iddia ederler. Ancak Bursa'nın Orhan Gazi tarafından kendi beyliği döneminin başında fethedildiği üzerinde Osmanlı tarihçilerinin çoğu hemfikirdirler. Osman Gazi'nin önce Söğüt'te babası Ertuğrul'un türbesine gömüldüğü ve Bursa'nın fethinden sonra buradan alınıp Bursa kalesinde Osmaniye Meydanı'nda bulunan Gümüşlü Kümbet'e (Aya Elia) gömüldüğü kabul edilmektedir.

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Osman Gazi, babası Ertuğrul Gazi'den yaklaşık 4.800 km² olarak devraldığı Osmanlı toprağını oğlu Orhan Gazi'ye 16.000 km² olarak devrettiği hesaplanmıştır.

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OSMAN GAZİ TÜRBESİ NEREDEDİR?

Osman Gazi'nin Türbesi şuan Bursa ilimizin Tophane ilçe semtinde bulunmaktadır.

KURULUŞ OSMAN 91. BÖLÜM

Kuruluş Osman 91. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Osman Bey'e Bilecik Kalesi'nde düzenlenecek suikastın bahsinin geçmesi dikkat çeker. Osman ise gözünü karartmıştır ve bildiğini okumaya kararlıdır. Bala ise fetih için çok heyecanlıdır. Bilecik Kalesi'ni almak için verilen savaş başarılı olacak mıdır?