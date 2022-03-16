İbrahim Fakih kimdir? Tarihte İbrahim Fakih ne zaman yaşamıştır, ne zaman nasıl öldü?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 86'ncı bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Dizinin üçüncü sezonunda da güçlü kadrosuna yeni bir karakter ile İbrahim Fakih ön plana çıktı. İbrahim Fakih karakterinin diziye dahil olmasının ardından tarihte İbrahim Fakih isimli kişinin olup olmadığı merak kazandı.

İBRAHİM FAKİH KİMDİR?

Tarihi kaynaklara göre, Osman Bey'in döneminde yaşamış İbrahim Fakih isimli biri bulunmamaktadır. İbrahim Fakih Söğüt'e derviş kılığı ile gelen bir örgüt lideri olan casustur.

Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 86'ncı bölümünde Söğüt'e gelen derviş kılıklı İbrahim Fakih'in ,karanlık hücreleri uyandırıp harekete geçirmesi ve müridi olan Cornelia'ya, Mari'yi zehirleme emri vermesi damgasını vurdu.

Osman Bey'in ezeli düşmanları Vezir Alemşah ve Geyhatu'yu ele geçilmesi ve beyliğini güçlendirmesi, devlet olma yolunda önünü açarken Osman Bey'in uçlarda kurduğu Türk birliğinin önünü kesmek isteyen karanlık güçlerinde uyanmasına neden oldu. Kendisini İbrahim Fakih diye tanıtan derviş kılıklı adam müritlerini mahzende toplayarak "Eline kılıç alan her kalabalık, bir orduya dönüşebilir! Fakat bir komutanı yetiştirmek, onlarca yıl alır! İçlerinde kökleşmiş ne varsa! Fikir adamları, alimleri, yaşlıları, komutanları! Hepsini yok edeceğiz!'' diyerek müritlerine uyanma talimatı verir.

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"Sizler ilk uyananlarsınız! Yok etmek için uyananlar" diyen İbrahim Fakih kuşağından çıkardığı zehri Cornelia'ya verir. "Mari'ye göre kimsesiz bir kız, Türklere göre Mari'nin hizmetini gören bir kimsesiz. Bizim ise en yetkin katilimiz!'' diyerek Cornelia'yı tanımlayan İbrahim Fakih ilk hedef olarak Turgut ve Gündüz Beylerin arasını açacaklarını söyler. İbrahim Fakih ''Bu ayrılık kanlı olacak'' diyerek Cornelia'ya yıllardır yanında saklandığı Mari'yi zehirleme talimatı verir.

İBRAHİM FAKİH İLE DURSUN FAKİH AYNI KİŞİ MİDİR?

Tarihte İbrahim Fakih isimli birinin yer almaması nedeniyle İbrahim Fakih ile Dursun Fakih aynı kişi değillerdir. Dursun Fakih, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Bey'in devrinde yaşamış bir fakihtir. Birçok kaynakta Osman Gazi adına ilk hutbeyi okuyan, Osmanlı Devleti'nin ilk kadısı, imam-hatibi unvanını taşıyan kişi olduğu bildirilir

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Karacahisar'ın (bugünkü Karacaşehir, Odunpazarı) fethinden sonra Cuma namazında Osman Gazi adına ilk hutbeyi okumuş olduğu rivayet edilmektedir. O vakte kadar Anadolu'daki Selçuklu Devleti adına okunan hutbenin burada Osman Gazi adına hutbe okunması, Osmanlı beyliğinin bağımsızlığının ilanı bakımından önemlidir.[2] Fetihten sonra Karacaşehir'e kadı ve kiliseden çevrilen camiye imam olarak atanmış ve böylece Osmanlı Devleti'nin ilk imam-hatibi ve ilk kadısı unvanını elde etmiştir.

Türk edebiyatında gazavâtnâme tarzının ilk örneklerinden olan üç eseri ile peygamberin mucizelerini konu alan bir mesnevisi günümüze kadar gelmiştir.

Osman Gazi adına ilk hutbeyi okuması

Karacaşehir'in fethinden sonra Osman Bey adına ilk hutbeyi okuması Aşıkpaşaoğlu tarihinde şu şekilde yer almıştır:

“ Karacaşehir alınınca, Cuma namazı kılalım ve bir kadı isteyelim dediler. Dursun Fakih derler bir aziz kişi vardı. O halka imamlık ederdi. Hallerini ona söylediler. O da gelip Osman Gazi'nin kayın atası Edebali'ye söyledi. Daha söz bitmeden Osman Gazi geldi. Sorup isteklerini bildi. Size ne lazımsa onu yapın dedi. Dursun Fakih, Hanım! Sultan'dan izin gerektir dedi. Osman Gazi dedi ki: Bu şehri ben kendi kılıcımla aldım, bunda sultanın ne dahli var ki ondan izin alayım? Ona sultanlık veren Allah bana da gaza ile hanlık verdi. Eğer minneti şu sancak ise, ben kendim dahi sancak kaldırıp kafirlerle uğraştım. Eğer o, ben Selçuk Hanedanındanım derse, ben de Gökalp oğluyum derim. Eğer bu ülkeye ben onlardan önce geldim derse, Süleyman Şah dedem de ondan önce geldi. Halk razı oldu. Kadılığı ve hatipliği Dursun Fakih'e verdiler. Cuma Hutbesi ilk önce Karacaşehir'de okundu. Bayram namazını orada kıldılar. Bunun tarihi hicretin 699'unda vaki oldu.

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