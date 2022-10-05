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Kuruluş Osman 4. sezon kadrosu göz dolduruyor! İşte Kuruluş Osman'a katılan yeni isimler

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in hayatını anlatan bir tarih dizisi olan Kuruluş Osman, Çarşamba akşamları ATV ekranlarında yayınlanıyor. ATV Kuruluş Osman yeni sezon bu akşam başlıyor. Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna birçok ünlü isim katıldı. Yeni oyuncular, 4. sezonda izleyici karşısına çıkacak. Peki, Kuruluş Osman'ın yeni oyuncuları kim, kimdir? Kuruluş Osman’a kimler katıldı? Kuruluş Osman kadrosunda kimler var?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kuruluş Osmana yeni katılan oyuncular kimler?
Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları

Kuruluş Osman yeni oyuncular kimler?ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 4. sezon kadrosu belli oldu. Kuruluş Osman 3. sezon kadrosu göz dolduruyor. Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın, yapımcılığını Bozdağ Film'in, başrolünü ise Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, 4. sezonuyla ekranlara döndü. Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek olan Kuruluş Osman dizisinin 4. sezon kadrosuna birbirinden iddialı oyuncu dahil oldu.

Kuruluş Osman yeni gelen oyuncu kim?

4. sezonuyla ekranlara muhteşem dönen ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna birçok ünlü isim katıldı.

  • Bu sezon izleyiciler; Hakan Yılmaz, Nihat Altınkaya, İpek Karapınar, Deniz Hamzaoğlu, Kaan Yalçın, Almila Uluer Atabeyoğlu, Miray Akay, Begüm Çağla Taşkın, Caner Nalbantoğlu, Talat Can Büyükaltay ve Noyan Üzer'i, yeni karakterleriyle izleyecek.

Kuruluş Osman oyuncu kadrosu yeni eski

  1. Burak Özçivit (Osman Bey),
  2. Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun),
  3. Seda Yıldız (Edebalı),
  4. Hakan Yılmaz (Kantekuzenos),
  5. Özge Törer (Bala Hatun),
  6. Rüzgar Aksoy (Turgut Bey),
  7. Çağrı Şensoy (Cerkutay),
  8. Yiğit Uçan (Boran),
  9. Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey),
  10. Nihat Altınkaya (Olof),
  11. İpek Karapınar (Frigg),
  12. Emin Gürsoy (Kumral Abdal),
  13. Berk Erçer (Konur),
  14. Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun),
  15. Kaan Yalçın (Öktem),
  16. Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh),
  17. Abidin Yerebakan (Akça Derviş),
  18. Açelya Özcan (Ayşe Hatun),
  19. Taha Baran Özbek (Aktemur),
  20. Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun),
  21. Fatih Ayhan (Baysungur),
  22. Burak Alp Yenilmez (Kutan),
  23. Miray Akay (Alçiçek),
  24. Caner Nalbantoğlu (Dan),
  25. Aybars Kartal Özson (Orhan),
  26. Yaman Balcı (Alaeddin),
  27. Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer

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