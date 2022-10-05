Kuruluş Osman 4. sezon kadrosu göz dolduruyor! İşte Kuruluş Osman'a katılan yeni isimler Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in hayatını anlatan bir tarih dizisi olan Kuruluş Osman, Çarşamba akşamları ATV ekranlarında yayınlanıyor. ATV Kuruluş Osman yeni sezon bu akşam başlıyor. Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna birçok ünlü isim katıldı. Yeni oyuncular, 4. sezonda izleyici karşısına çıkacak. Peki, Kuruluş Osman'ın yeni oyuncuları kim, kimdir? Kuruluş Osman’a kimler katıldı? Kuruluş Osman kadrosunda kimler var?

Abone Ol