Kütahya'da yarın (19 Ocak Çarşamba günü) okullar tatil mi? Kütahya'da kar yağışının etkisini sürdürmesi ile okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Öğrenciler, Kütahya’da okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, Kütahya Valiliği okullar tatil açıklaması yaptı mı? Kütahya’da kar tatili olacak mı? İşte kar tatili ile ilgili tüm detaylar...

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