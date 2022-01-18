Kütahya'da yarın (19 Ocak Çarşamba günü) okullar tatil mi?

Kütahya'da kar tatili geldi mi? Kütahya yarın 19 Ocak okullar tatil mi? Kütahya'da yaşayan öğrenciler ve veliler kar tatili olup olmadığını merak ediyor. Peki Kütahya'da yarın kar tatili var mı?
KÜTAHYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçedeki yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle yarın
eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün süre ile ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi