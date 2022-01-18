Özgün Kütahyada yarın (19 Ocak Çarşamba günü) okullar tatil mi?
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Kütahya'da yarın (19 Ocak Çarşamba günü) okullar tatil mi?

Kütahya'da kar yağışının etkisini sürdürmesi ile okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Öğrenciler, Kütahya’da okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, Kütahya Valiliği okullar tatil açıklaması yaptı mı? Kütahya’da kar tatili olacak mı? İşte kar tatili ile ilgili tüm detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kütahyada yarın (19 Ocak Çarşamba günü) okullar tatil mi?
kar

Kütahya'da kar tatili geldi mi? Kütahya yarın 19 Ocak okullar tatil mi? Kütahya'da yaşayan öğrenciler ve veliler kar tatili olup olmadığını merak ediyor. Peki Kütahya'da yarın kar tatili var mı?

KÜTAHYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçedeki yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle yarın

eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün süre ile ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi

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