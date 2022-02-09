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Kütahya'da yarın (10 Şubat Perşembe) okullar tatil mi?

Kütahya'da okullar tatil mi? 9 Şubat Çarşamba Bugün Kütahya'da okulalr tatil edilmişti. Kütahya'da yaşayan vatandaşlar okulların yarın da tatil edilip edilmeyeceğini sorguluyor. Kütahya’da okullar kar tatili mi olacak, Valilik açıkladı mı? 10 Şubat Perşembe günü Kütahya'da okullar tatil olacak mı? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kütahyada yarın (10 Şubat Perşembe) okullar tatil mi?
kütahya

9 Şubat Çarşamba günü Kütahya, Çankırı, Uşak ve Çanakkale'nin bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kütahya'daki çğrenci ve veliler 10 Şubat Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak kazandı.

KÜTAHYA'DA YARIN (10 ŞUBAT) OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Kütahya'da taşımalı eğitime ara verildi

Kütahya'da kar yağışı nedeniyle köy yollarında oluşabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak 9 Şubat 2022 Çarşamba günü il genelinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan kamu görevlileri 9 Şubat 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" ifadeleri yer aldı.

Kütahya'da 10 Şubat Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.

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