Özgün Kütahyada yarın okullar tatil mi? 22 Aralık Çarşamba Kütahya kar tatili açıklaması
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Kütahya'da yarın okullar tatil mi? 22 Aralık Çarşamba Kütahya kar tatili açıklaması

Kütahya'da okullar tatil mi? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kütahya'da gece başlayan karla karışık yağmur ilerleyen saatlerde kara dönüştü. Yüksek yerlerde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Kütahya'da etkili olan kar yağışıyla şehir merkezi beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu Kütahya'da 22 Aralık Çarşamba günü okulların tatil eidlip edilmeyeceği merak kazandı. Peki, Yarın 22 Aralık Kütahya'da kar tatili olacak mı?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kütahyada yarın okullar tatil mi? 22 Aralık Çarşamba Kütahya kar tatili açıklaması
KAR TATİLİ

Kütahya'da etkili olan kar yağışıyla şehir merkezi beyaza büründü. Gece başlayan karla karışık yağmur, ilerleyen saatlerde kara dönüştü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kar yağışının etkili olduğu iller arasında yer alan Kütahya'da okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 22 Aralık Çarşamba günü Kütahya'da kar tatili olacak mı?

KÜTAHYA'DA YARIN 22 ARALIK OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Kütahya'da okulların tatil olup olmayacağına yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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