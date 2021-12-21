Kütahya'da yarın okullar tatil mi? 22 Aralık Çarşamba Kütahya kar tatili açıklaması

Kütahya'da etkili olan kar yağışıyla şehir merkezi beyaza büründü. Gece başlayan karla karışık yağmur, ilerleyen saatlerde kara dönüştü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Kar yağışının etkili olduğu iller arasında yer alan Kütahya'da okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 22 Aralık Çarşamba günü Kütahya'da kar tatili olacak mı?
KÜTAHYA'DA YARIN 22 ARALIK OKULLAR TATİL OLACAK MI?
Kütahya'da okulların tatil olup olmayacağına yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
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