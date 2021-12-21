Kütahya'da yarın okullar tatil mi? 22 Aralık Çarşamba Kütahya kar tatili açıklaması Kütahya'da okullar tatil mi? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kütahya'da gece başlayan karla karışık yağmur ilerleyen saatlerde kara dönüştü. Yüksek yerlerde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Kütahya'da etkili olan kar yağışıyla şehir merkezi beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu Kütahya'da 22 Aralık Çarşamba günü okulların tatil eidlip edilmeyeceği merak kazandı. Peki, Yarın 22 Aralık Kütahya'da kar tatili olacak mı?

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