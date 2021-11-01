KYK burs başvuruları başladı mı?

2021-2022 KYK burs başvurusu ne zaman?Genellikle Kasım ayında başlayan KYK başvuru tarihleri merakla bekleniyor. Bu yıl KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? KYK'dan başvuru tarihlerine yönelik bir açıklama geldi mi?

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin beklediği KYK burs ve kredi başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı açıkladığı zaman tarihler haberde yer alacak. KYK burs başvurusu başladığı zaman e-Devlet üzerinden yapılacak.

2021 KYK BURSU NE KADAR?

2020 senesinde KYK burs ve kredileri üniversite öğrencileri için 650 lira, yüksek lisans için bin 300 lira ve doktora için ise bin 950 lira idi.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

KYK burs başvuru ekranı açıldığı zaman e-Devlet üzerinden başvuru yapılacak.

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KYK BURSUNDA ÖNCELİK KİME VERİLİYOR?

Şehit, gazi çocukları, anne ve babası vefat edenler, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgelendirenler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular ilgili belgeleri ibraz ettikleri takdirde KYK bursundan öncelikli olarak faydalanacak.