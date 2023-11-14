Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Burs ya da öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin, en geç 19 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Yurt dışında eğitim gören öğrencilerin taahhütname onayı için de aynı tarih geçerli olacak. Peki, KYK burs kartları ne zaman verilecek? KYK burs/kredi ödemesi ne zaman?

KYK BURS KARTI NASIL ALINIR?

Üniversitede öğrenim gören ve Kredi Yurtlar Kurumu burs ve kredisi alan tüm öğrencilere yıllardır hizmet veren Ziraat Bankası, KYK ‘Bankkart Genç'ı sorgulama işlemi TC kimlik numarasıyla gerçekleşecek.

KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacaktır. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.

KYK BURS KARTLARI NE ZAMAN VERİLECEK?

KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacak.

İlk kez kyk burs ya da kredi almaya hak kazananların kartları başvuruda belirtilen adrese kurye arayıcılığı ile teslim edilecek.

Ziraat Mobil ya da Ziraat Bankası İnternet Şubesi kullanarak kart gönderim süreci takip edilebilir.

E-devlet üzerinden temin edilen başvuru datasında göre kart isme özel olarak basılacak, paket sözleşmeyle birlikte yine e-devlet üzerinden girişi yapılan adrese kurye arayıcılığı ile teslim edilecek.

Burs – Kredi ödemesi kart olmadan banka şubelerinden kimlik ile birlikte alınabilir.

KYK BURS KARTI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç’inizi teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile sorgulayarak öğrenebilirsiniz.Kullanılabilir statüde Bankkart Genç’iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacaktır. Ayrıca internet şube, mobil uygulamalarımız ve Müşteri İletişim Merkezi 0850 258 00 00 aracılığıyla da hesabınızı Bankkart Genç’inize bağlayabilirsiniz. Kart sorgulama işlemi TC kimlik numarasıyla yapılmaktadır.







