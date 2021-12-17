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KYK bursu aylık ne kadar ödenecek?

KYK burs başvuru sonuçları açıklandı. KYK burs ve kredi sonuçları açıklamasının ardından burs hak eden kişiler KYK bursunun aylık ne kadar olduğunu sorguluyor. KYK 2021 burcu aylık ne kadar? KYK bursu kaç TL? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KYK bursu aylık ne kadar ödenecek?
kyk

KYK bursunun ne zaman yatacağı merak ediliyor. KYK burs başvurularını yapan öğrenciler sonuçların açıklanmasının ardından taahhütname onayını online olarak yapıyorlar. Peki, KYK bursu ne kadar ödenecek?

KYK BURSU NE KADAR?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün öğrencilere sağladığı aylık burs ve kredi ücretleri her yıl belirleniyor.

2021 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL.

2022 yılından itibaren zamlı ücretler aylık olarak hesaplara yatmaya başlayacak. Ancak 2022 yılı ücretleri henüz belirlenmedi. Aralık ya da ocak ayında gelecek yılın ücretlerinin de duyurulması bekleniyor.

KYK TAHAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Yükseköğrenim öğrencileri, burs ve kredilerini alabilmek için e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylayabilecekler. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere Aralık ayı içinde ödemeleri gerçekleşecek. Öğrenciler, taahhüt onaylarını 19 Aralık saat 23.59'a kadar e-Devlet mobil uygulaması üzerinden de yapabilecek.

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