KYK ek tercih yurt başvuruları ne zaman? Bakan Kasapoğlu 3. faz için tarih verdi!

KYK ek yerleştirme için GSB duyuruları takip ediliyor. YKS ek tercih sonuçlarının açıklanması ardından yurt arayışına giren öğrenciler KYK ek yurt başvurusu başladı mı, nasıl yapılacak sorularına yanıt aramaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulması beklenen KYK ek tercih yurt başvuruları hakkındaki bilgiler arama geçmişlerindeki yerini aldı.

KYK EK TERCİH YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK ek tercih yurt başvuruları ile ilgili henüz bir tarih açıklanmadı. Konu ile ilgili detay geldiği zaman habere eklenecek.

3. FAZ ÇALIŞMALARI İÇİN TARİH VERİLDİ

Bakan Kasapoğlu açıklamasına şu şekilde devam etti: "Asla sarsılmayacak bir gönül köprümüz var gençlerle. Tek amacımız gençlerimizin mutluluğu. Onların hem bugün hazır olması hem yarınlara hazırlığı. Onlar için yine ekip olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle hizmetlerimizi ortaya koymaya, en kaliteliyi ve nitelikliyi sunma gayretimizi devam ettireceğiz. Yurtlarımıza yerleşen tüm arkadaşlarımıza hoşgeldiniz diyorum. Bundan sonraki süreçte yine 3. faz çalışmalarımızda Ekim ayı içinde sizlerle paylaşmak üzere teşekkür ediyorum.

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KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Üniversite öğrenciler KYK yurt başvurularını e-Devlet üzerinden online bir şekilde gerçekleştiriyorlar.

KYK KREDİ VE BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri şu şekilde:

Lisans öğrencileri 850 TL,

Yüksek lisans öğrencileri 1700 TL,

Doktora öğrencileri 2 bin 550 TL alıyor.

2021 yılında KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak belirlenmişti.