Özgün KYK ek tercih yurt başvuruları ne zaman? Bakan Kasapoğlu 3 faz için tarih verdi
ÖZGÜN HABERLER

KYK ek tercih yurt başvuruları ne zaman? Bakan Kasapoğlu 3. faz için tarih verdi!

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından ek tercih yurt başvuruları için meraklı bekleyiş sürüyor. KYK ek tercih yurt başvuruları için sorgulamalar devam ediyor. Açıklanan tercih sonuçları sonrası kayıtlarını gerçekleştiren öğrencilerin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde sayıları belli boş kontenjanlara göre KYK ek yerleştirme ne zaman yapılacak sorusu yanıt arıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2. faz yerleştirme sonuçlarını paylaşmasının ardından 3. faz için de tarih verdi. Peki KYK yurt ek yerleştirme ne zaman yapılacak?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
KYK ek tercih yurt başvurusu ne zaman, başladı mı 2022? KYK 3. faz ek kontenjan yurt başvurusu nasıl yapılır?
KYK ek tercih başvuru

KYK ek yerleştirme için GSB duyuruları takip ediliyor. YKS ek tercih sonuçlarının açıklanması ardından yurt arayışına giren öğrenciler KYK ek yurt başvurusu başladı mı, nasıl yapılacak sorularına yanıt aramaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulması beklenen KYK ek tercih yurt başvuruları hakkındaki bilgiler arama geçmişlerindeki yerini aldı.

KYK EK TERCİH YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK ek tercih yurt başvuruları ile ilgili henüz bir tarih açıklanmadı. Konu ile ilgili detay geldiği zaman habere eklenecek.

3. FAZ ÇALIŞMALARI İÇİN TARİH VERİLDİ

Bakan Kasapoğlu açıklamasına şu şekilde devam etti: "Asla sarsılmayacak bir gönül köprümüz var gençlerle. Tek amacımız gençlerimizin mutluluğu. Onların hem bugün hazır olması hem yarınlara hazırlığı. Onlar için yine ekip olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle hizmetlerimizi ortaya koymaya, en kaliteliyi ve nitelikliyi sunma gayretimizi devam ettireceğiz. Yurtlarımıza yerleşen tüm arkadaşlarımıza hoşgeldiniz diyorum. Bundan sonraki süreçte yine 3. faz çalışmalarımızda Ekim ayı içinde sizlerle paylaşmak üzere teşekkür ediyorum.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Üniversite öğrenciler KYK yurt başvurularını e-Devlet üzerinden online bir şekilde gerçekleştiriyorlar.

KYK KREDİ VE BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri şu şekilde:

Lisans öğrencileri 850 TL,

Yüksek lisans öğrencileri 1700 TL,

Doktora öğrencileri 2 bin 550 TL alıyor.

2021 yılında KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak belirlenmişti.

Bakan Kasapoğlu öğrenci ve ailelerine GSB yurdunda baklava ikram etti
GÜNDEM
Bakan Kasapoğlu öğrenci ve ailelerine GSB yurdunda baklava ikram etti
Kurada ismi çıkacaklar dikkat

Kurada ismi çıkacaklar dikkat

​Sosyal konutta sözleşme detayı belli oldu: Bakan Kurum tarih verdi.
359 kişinin izlediği Süper Lig maçı

359 kişinin izlediği Süper Lig maçı

Haftanın kapanış maçında açıklanan sayı şaşkına çevirdi.
Kılıçdaroğlunun başörtüsü çıkışı sonrası Kadir Mısıroğlunun sözleri gündemde: Yakında Ben daha Müslümanım diye yarışacaklar

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: ​Gözler Meclis'e çevrildi.

​Guterres: En zengin 20 ülke bu konuda yeterince çabalamıyor.

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Diyarbakır annelerini de rapora almalılar.

​Bakan Soylu: Dilşah Ercan teröristtir bu saldırı ile ilişkilidir.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.