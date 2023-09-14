KYK burs ve kredi başvuruları için heyecanlı bekleyiş. 2023 yılı üniversite kayıt işlemlerinin ardından KYK yurt sonuçları açıklandı. KYK burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru tarihlerini merak ediyor. Özellikle şehir dışında eğitim görecek olan öğrenciler KYK burslarının başlayacağı tarihi yakından takip ediyor. KYK burs ve kredi başvuruları e devlet üzerinden gerçekleşecek. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman alınacak?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. KYK burs ve kredi başvuruları için tarih henüz netleşmedi.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023?

Geçtiğimiz yıl burs başvuruları 15-17 Kasım tarihlerinde alınmıştı.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. KYK'dan resmi açıklama geldiğinde başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak.

KYK ÖNCELİKLİ BURS VERİLEN KİŞİLER

• Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

• Amatör milli sporcu olan öğrenciler







