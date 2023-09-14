|
Özgün

KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarının 13 Eylül Çarşamba günü açıklanmasının ardından gözler burs ve kredi başvurularına çevrildi. KYK burs ve kredi imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan açıklamaları takip ediyor. Peki 2023 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? İşte, KYK burs takvimine ilişkin detaylar…

11:15 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
KYK burs başvurusu

KYK burs başvurusu

KYK burs ve kredi başvuruları için heyecanlı bekleyiş. 2023 yılı üniversite kayıt işlemlerinin ardından KYK yurt sonuçları açıklandı. KYK burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru tarihlerini merak ediyor. Özellikle şehir dışında eğitim görecek olan öğrenciler KYK burslarının başlayacağı tarihi yakından takip ediyor. KYK burs ve kredi başvuruları e devlet üzerinden gerçekleşecek. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman alınacak?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. KYK burs ve kredi başvuruları için tarih henüz netleşmedi.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023?

Geçtiğimiz yıl burs başvuruları 15-17 Kasım tarihlerinde alınmıştı.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. KYK'dan resmi açıklama geldiğinde başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak.

KYK ÖNCELİKLİ BURS VERİLEN KİŞİLER

• Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

• Amatör milli sporcu olan öğrenciler



#kyk
#kyk burs
#kyk kredi
#kyk burs başvuru
#kyk kredi başvurusu
19 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fiat Egea Limited Sedan-Cross Modelleri Fiyatı ve Özellikleri