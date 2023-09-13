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GSB KYK yurt sonuçları açıklandı! İşte sonuç öğrenme ekranı

KYK yurt başvuru sonuçları asıl ve yedek kazanan şeklinde açıklandı. GSB tarafından belirlenen takvimde kayıtlarını tamamlamayan adayların yerine yedek adaylar çağrılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu işbirliğiyle öğrencilere sağlanacak yurt ve barınma desteği için başvuru işlemleri 2 Eylül’de sona ermişti. Başvuruların üzerinden 10 gün geçerken gözler e-Devlet ekranında açıklandı. KYK yurt sonuçları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanabiliyor. İşte KYK yurt tipi öğrenme ve sonuç sorgulama ekranı...

14:55 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
KYK yurt başvurusu

KYK yurt başvurusu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açılan devlet yurtları için KYK yurt sonuçları açıklandı. Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kalmasıyla öğrenciler yurt başvurularının sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyordu. KYK yurt sonuçları açıklandı. İşte KYK 2023 yurt başvuru sonuçları...

KYK YURT BAŞVURULARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler ile hala bir yükseköğretim programına devam eden ön lisans, lisans, özel yetenek, ek kontenjan, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yurt başvuruları sonuçlandı.

E-DEVLET KYK YURT SONUCU SORGULAMA EKRANI

KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. Bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarına erişebilecek.

2023-2024 KYK YURT FİYATLARI

2023-2024 eğitim öğretim yılı için aylık KYK yurt ücretleri şu şekilde açıklandı:

TİP 1: 345 ₺

TİP 2: 405 ₺

TİP 3: 405 ₺

TİP 4: 480 ₺

TİP 5: 510 ₺

TİP 6: 570 ₺



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