Özgün KYK tahaahhütnamesi nasıl onaylanır? E-Devlet burs taahhütname onayı için son tarih ne zaman?
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KYK tahaahhütnamesi nasıl onaylanır? E-Devlet burs taahhütname onayı için son tarih ne zaman?

KYK yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı. KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından burs almaya hak kazanan adaylar sürecin nasıl ilerlediğini sorguluyor. KYK bursunu almaya hak kazanan kişilerin KYK taahhütnamesini verilen süre içinde onaylaması gerekiyor. Peki, KYK taahhütnamesi nasıl onaylanır? KYK taahhütname onayı ne zamana kadar onaylanacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KYK tahaahhütnamesi nasıl onaylanır? E-Devlet burs taahhütname onayı için son tarih ne zaman?
kyk taahhütname onayı

Milyonlarca öğrenci 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde faydalanacakları burs için taahhütname onay işlemi hakkında detayları merak ediyor. İşte, KYK taahhütnamesi hakkında...

KYK TAAHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Yükseköğrenim öğrencileri, burs ve kredilerini alabilmek için e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylayabilecekler. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere Aralık ayı içinde ödemeleri gerçekleşecek. Öğrenciler, taahhüt onaylarını 19 Aralık saat 23.59'a kadar e-Devlet mobil uygulaması üzerinden de yapabilecek.

Burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından geçerli olmak üzere üç aylık burs-kredileri de ay sonuna kadar yatırılacak.

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI İÇİN TIKLAYIN

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