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KYK borç sorgulama 2022: KYK Öğrenim Kredisi Borcu Nasıl Sorgulanır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanan bu hizmet ile vatandaşlar öğrenim hayatları boyunca aldıkları kredi borçlarını öğrenebiliyor. 2008 yılında vatandaşın kullanımına açılan e-Devlet kapısı da ülkemizde en çok kullanılan e hizmetler arasında yer alıyor. e-Devlet kapısı veya diğer bir adıyla Dijital Türkiye, birçok kurum ve kuruluşun e-Devlet iş birliğiyle hizmetlerini internet üzerinden vatandaşlara sunuyor. Peki, KYK kredi borcu nasıl öğrenilir? e-Devlet'ten öğrenim ve katkı kredisi geri ödeme sorgulama işlemleri nasıl yapılır? Tüm bu soruların cevaplarını haberimizde sizler için derledik...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KYK Toplam Borç Sorgulama Nasıl Yapılır?
KYK borç sorgulama 2022

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanan geri ödemeli öğrenim kredisinden faydalanan vatandaşlar, borçlarını öğrenmek için sorgulama yapıyor. Geri ödeyeceği tutarı merak edenler KYK borcumu nasıl öğrenebilirim sorusunu araştırıyor.

KYK BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

KYK öğrenim kredisi borcunu sorgulamak için ilk olarak e-devlet şifrenizi bilmeniz gerekmektedir. Sonrasında https://www.turkiye.gov.tr/kyk... adresine giriş yapmanız gerekmektedir.

Linki tıklayarak hesabınızı doğruladıktan sonra ise e-devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığının sayfasına yönlendirilirsiniz.

Daha sonrasında detay kısmına tıkladığınız takdir de ne kadar borcunuz olduğunu görüntüleyebilirsiniz.

KYK bursu alan kişilerin öğrenim hayatları boyunca aldıkları paraları geri ödemeleri gerekmez. Ancak öğrenim kredisi alan kişilerin mezun olduktan sonra aldıkları parayı tekrar geri ödemeleri gerekmektedir.

Borcunuzu ayrıntılı olarak taksitlendirilen miktarları ve ödeme tarihleri ile birlikte görüntüleyebilirsiniz.

2022 KYK BURSU NE KADAR?

KYK burs ve kredilerine zam geldi. 2022 Ocak ayı itibariyle ücretler:

KYK Lisans: 850 TL

KYK Yüksek lisans: 1700 TL

KYK Doktora: 2550 TL
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