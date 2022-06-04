KYK borç sorgulama 2022: KYK Öğrenim Kredisi Borcu Nasıl Sorgulanır? Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanan bu hizmet ile vatandaşlar öğrenim hayatları boyunca aldıkları kredi borçlarını öğrenebiliyor. 2008 yılında vatandaşın kullanımına açılan e-Devlet kapısı da ülkemizde en çok kullanılan e hizmetler arasında yer alıyor. e-Devlet kapısı veya diğer bir adıyla Dijital Türkiye, birçok kurum ve kuruluşun e-Devlet iş birliğiyle hizmetlerini internet üzerinden vatandaşlara sunuyor. Peki, KYK kredi borcu nasıl öğrenilir? e-Devlet'ten öğrenim ve katkı kredisi geri ödeme sorgulama işlemleri nasıl yapılır? Tüm bu soruların cevaplarını haberimizde sizler için derledik...

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