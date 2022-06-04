KYK borç sorgulama 2022: KYK Öğrenim Kredisi Borcu Nasıl Sorgulanır?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanan geri ödemeli öğrenim kredisinden faydalanan vatandaşlar, borçlarını öğrenmek için sorgulama yapıyor. Geri ödeyeceği tutarı merak edenler KYK borcumu nasıl öğrenebilirim sorusunu araştırıyor.
KYK BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
KYK öğrenim kredisi borcunu sorgulamak için ilk olarak e-devlet şifrenizi bilmeniz gerekmektedir. Sonrasında https://www.turkiye.gov.tr/kyk... adresine giriş yapmanız gerekmektedir.
Linki tıklayarak hesabınızı doğruladıktan sonra ise e-devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığının sayfasına yönlendirilirsiniz.
Daha sonrasında detay kısmına tıkladığınız takdir de ne kadar borcunuz olduğunu görüntüleyebilirsiniz.
KYK bursu alan kişilerin öğrenim hayatları boyunca aldıkları paraları geri ödemeleri gerekmez. Ancak öğrenim kredisi alan kişilerin mezun olduktan sonra aldıkları parayı tekrar geri ödemeleri gerekmektedir.
Borcunuzu ayrıntılı olarak taksitlendirilen miktarları ve ödeme tarihleri ile birlikte görüntüleyebilirsiniz.
2022 KYK BURSU NE KADAR?
KYK burs ve kredilerine zam geldi. 2022 Ocak ayı itibariyle ücretler:
KYK Lisans: 850 TL
KYK Yüksek lisans: 1700 TL
KYK Doktora: 2550 TL