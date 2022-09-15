KYK yurdu yedek yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

KYK yurt sonuçlarının açıklanmasından sonra gözler KYK yurt yedek sonuçlarına çevrilmişti. KYK yurdu çıkmayan üniversite öğrencileri için ise yedek kontenjanları bulunuyor. Peki 2022 KYK yurt yedek sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

KYK YURT YEDEK SIRASI NE DEMEK?

KYK yurt başvurularında adayların maddi durumu başta olmak üzere çeşitli kriterler değerlendiriliyor. Değerlendirmelerin ardından asil sıra ve yedek sıra belirleniyor.

Asil sıradaki adaylar doğrudan kayıt yaptırma hakkı elde ederken yedek sıralamada bulunan öğrenciler sıra bekliyor. Kayıt hakkı olup kayıt yaptırmayan kişiler ve yurttan ayrılan kişiler olduğunda KYK yedek sırasında yer alan öğrencilerin sırayla yurda yerleştirme işlemleri yapılıyor.

KYK YURT YEDEK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Bakan Kasapoğlu duyurdu! #GSBYurtları 2. faz 1. yerleştirme sonuçları belli oldu. Hayırlı olsun.

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14.09.2022 23.00 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi 12.09.2022 Tarihli Yurt Yedek Yerleştirme Sonuçları. TIKLAYINIZ

KYK YEDEK SIRASI NASIL ÖĞRENİLİR?

KYK yedek sırası öğrenmek için GSB'nin sonuç sayfasından sorgulama yapmak gerekiyor. Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanmaktadır. Sonuçların http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden takip edilmesi gerekmektedir.