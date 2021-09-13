Özgün KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?
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KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK yurt başvuruları tamamlandı. KYK yurdunda barınabilmek için başvuruda bulunan binlerce öğrenci, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK yurt başvuru sonucuna ilişkin açıklama yapıldı mı? İşte detaylar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?
kyk

KYK yurt başvuru sonuçları, üniversite öğrencileri tarafından merakla bekleniyor. Barınma ihtiyacını Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarla karşılamak isteyen öğrenciler, belirlenen tarihlerde yurt başvurularını tamamladı. KYK yurt başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama henüz yapılmadı. Bu yıl da KYK yurt başvuru sonuçlarının geçmiş yıllarda olduğu gibi 1-2 hafta içerisinde açıklanağı düşünülüyor. KYK yurt başvuru sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinden açıklanacak ve öğrenciler e-Devlet şifreleri ve T.C. kimlik numaralarıyla sonuçları öğrenebilecek.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK yurtlarında barınmak için aylık ücret ödenmektedir. Yurt ücretleri, şehirlere ve yurdun özelliklerine göre farklılık gösterebiliyor. 6 farklı yurt tipi için 2021-2022 yurt ücretleri şu şekilde:

2021 KYK yurt Ücretleri - Depozito (Giriş) Ücreti

1. Tip: 230 TL - 314 TL

2. Tip: 250 TL - 342 TL

3.Tip: 290 TL - 396 TL

4.Tip: 325 TL - 444 TL

5.Tip: 360 TL - 492 TL

6. Tip: 390 TL - 533 TL

Kıbrıs KYK: 500 TL - 683 TL

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