KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından alınan başvuruların ardından şimdi ise gözler KYK yurt başvuru sonuçları için gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bilindiği üzere işlemler e-Devlet aracılığı ile 12 Eylül tarihine kadar alınmış ve sona ermişti. Başvuruların ardından sonuçların açıklanacağı tarih için bekleyişe geçildi. Peki, KYK sonuçları açıklandı mı? KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı haberimizde...

Haber Merkezi 15 Eylül 2021, 23:33 Son Güncelleme: 15 Eylül 2021, 23:43 Yeni Şafak