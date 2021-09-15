KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK burs başvuruları açıklandı mı? 12 Eylül’de tamamlanan KYK yurt başvurularının alınmasının ardından gözler KYK kredi ve burs başvuru tarihlerine çevrildi. 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
KYK yurt sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandığında haberimizde de yer vereceğiz.
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Yapılan başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ile e-Devlet üzerinden erişime açılacak.