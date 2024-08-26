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KYK yurt başvuruları ne zaman bitiyor? 2024 yurt başvuru son başvuru tarihi

Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuru sonuçları 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için araştırılmaya başladı. Üniversite kayıt işlemlerini gerçekleştiren adaylar, ikamet ettikleri illerden farklı illerde öğrenimlerine devam etmek adına Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara başvurularını gerçekleştirdi. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman bitiyor? KYK yurt başvurusu için son gün ne zaman? İşte KYK yurt başvuru takvimi...

09:53 - 26/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
KYK yurt başvurusu
KYK yurt başvurusu

2024-2025 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak geçmiş yıllardaki başvuru sonuçları açıklama tarihlerine bakıldığında Eylül ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman bitecek?

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 20 Ağustos Salı günü başlatılan KYK başvuruları 24 Ağustos Cumartesi saat 23.59'da son buldu.

KYK yurt başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl 13 Eylül'de ilan edilmişti. 2024-2025 yılı KYK yurt sonuçlarının bu yıl da eylül ayının ortalarında açıklanması ön görülüyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 20 Ağustos Salı günü başlatılan KYK başvuruları, 24 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 23.59'da sona erecek.

12 FARKLI KURUM İNCELEYECEK

Başvuru sırasında öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanları alınacak. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra 12 farklı kamu kurum ve kuruluşuyla koordineli biçimde öğrencilerin beyanları değerlendirilecek ve başvurular sonuçlandırılacak.

Yerleştirme sürecinde ailenin gelir ve sosyal durumu ile başarı kriterleri baz alınarak öğrencinin durumu tespit edilecek. Başvuru beyanlarının doğruluğu, Yükseköğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler, Sağlık, Adalet ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca inceleyecek.



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