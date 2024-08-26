2024-2025 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak geçmiş yıllardaki başvuru sonuçları açıklama tarihlerine bakıldığında Eylül ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman bitecek?

Yerleştirme sürecinde ailenin gelir ve sosyal durumu ile başarı kriterleri baz alınarak öğrencinin durumu tespit edilecek. Başvuru beyanlarının doğruluğu, Yükseköğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler, Sağlık, Adalet ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca inceleyecek.