KYK yurt başvurularının 20 Ağustos tarihinde başlamasının arından başvuru işlemlerini E-Devlet üzerinden tamamlayan adaylar, gözlerini KYK yurt sonuçlarına çevirdi. KYK yurt başvuru sonuçları ile öğrenciler hangi yurda yerleştiğini öğrenecek. KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanıyor? GSB e-Devlet KYK yurt başvuru sonuçları açıklanma tarihi ve öğrenme ekranı haberimizde.
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları başladı. Kazandıkları üniversitelerin bulunduğu şehirlerde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, 2024-2025 eğitim yılı için KYK yurt başvurusunda bulunacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.
KYK 2024-2025 YURT BAŞVURULARI BAŞLADI!
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.
024-2025 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuruları 20-24 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak.
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapacağı duyuru sonrasında adaylar e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.
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KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?
KYK yurtlarının açılış tarihi henüz netlik kazanmadı. KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanması ardından yurtların açılış tarihi de takip edilmeye başlayacak.
2024-2025 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
2024-2025 yılı için KYK yurt ücretleri, başvuru yapacak olan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı.
Güncel KYK yurt ücretleri henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak ödenmişti.
KİMLER KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALABİLİR?
Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,
Gazi ve gazi çocukları,
Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,
Devlet koruması altında olanlar,
Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 20 Ağustos Salı günü başlatılan KYK başvuruları 24 Ağustos Cumartesi saat 23.59'da sona erecek.
KYK yurt başvuru sonuçlarının ise eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.
BAŞVURULAR 12 FARKLI KURUM VE KURULUŞLA KOORDİNELİ OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK
Başvuru sırasında öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanları alınacak. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra 12 farklı kamu kurum ve kuruluşuyla koordineli biçimde öğrencilerin beyanları değerlendirilecek ve başvurular sonuçlandırılacak.
Yerleştirme sürecinde ailenin gelir ve sosyal durumu ile başarı kriterleri baz alınarak öğrencinin durumu tespit edilecek. Başvuru beyanlarının doğruluğu, Yükseköğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler, Sağlık, Adalet ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca inceleyecek.