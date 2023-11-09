Grip ve soğuk algınlığı, özellikle mevsim geçişlerinde ve ani hava değişimlerinde görülen üst solunum yollarını etkileyen yaygın viral enfeksiyon hastalığıdır. Grip ve soğuk algınlığı arasında benzer semptomlar görülebilir, ancak bazı önemli farklılıkları vardır. Grip, influenza virüsünden kaynaklanan bir hastalıktır. Grip, soğuk algınlığından daha şiddetli seyreder ve daha uzun sürer. Soğuk algınlığı ise 200'den fazla virüsten kaynaklanabilen bir hastalıktır. Peki, grip ve soğuk algınlığı nasıl geçer, ney iyi gelir? İşte uzmanından bitkisel çözümler.