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Türkiye için El Nina kışı uyarısı geldi! La Nina soğukları nedir, ne zaman gelecek?

El Nina ya da La Nina olarak bilinen soğuk hava dalgası kasım ayında Türkiye'ye geliyor! La Nina ne demek? sorusu da gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. El Nino sıcaklıklarının ardından Türkiye La Nina kışının etkisi altına giriyor. Uzmanlar 2022-2023 kışının La Nina etkisi ile sert geçeceğini belirtiyor. Peki, La Nina soğukları nedir, ne zaman gelecek? Etkisi nedir? İşte ayrıntılı bilgiler...

08:33 - 9/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 08:54 - 9/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
La Nina soğukları

La Nina soğukları

La Nina kışı veya El Nina soğukları olarak ifade edilen soğuk hava dalgası, zaman zaman Türkiye'yi de etkiliyor. La Nina döneminde alize rüzgarları kıyılardaki sıcak su akıntılarını ittikçe soğuk sular açığa çıkar. Peki, La Nina kışı ne zaman etkili olacak?

La Nina soğukları nedir?

İsmi İspanyolca'da "kız" anlamına gelen La Nina soğuk hava dalgası Türkiye'ye geliyor. Meteoroloji uzmanları, yaz aylarındaki sıcak hava dalgası El Nino'nun kasım ayında yerini soğuk hava dalgası La Nina'ya bırakacağını öngörüyor. Ülkemizde kasım ayından itibaren dondurucu soğukların etkisini göstereceğini dile getiren uzmanlar, bu senenin aynı zamanda bol kar yağışlı geçeceğini öngörüyor.

La Nina soğukları etkileri

La Nina, El Nino olayının tam tersi etkilere sahiptir. Alize rüzgârları normaldekinden çok daha sert ve güçlü esebilir. Bu durumda Güney Amerika'nın batı kıyılarına yakın bölgelerde denizin yüzeyindeki sıcak su normaldekinden daha fazla batıya yani Asya kıtasına doğru taşınır. Böylece okyanusun derinlerinden yüzeye doğru çıkan soğuk su, Güney Amerika'nın batı kısımlarında birikir. Sonuçta Pasifik Okyanusu’nun doğu kısımlarında deniz suyu sıcaklığının normal koşullardakinden birkaç santigrat derece düşük olmasına yol açar.

La Nina soğukları ne zaman gelecek?

Uzun süredir sıcak havalarla mücadele eten Türkiye, kasım ayı itibarıyla şiddetli soğukların etkisi altına girecek.



#la nina
#la nina soğukları
#el nina
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