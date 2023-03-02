Beyaz lahana turşusu, kış sofralarının olmazsa olmazı. Özellikle pilav ve tencere yemeklerinin yanına çok yakışıyor. Dilerseniz içersine farklı sebzeler de ekleyebilirsiniz. Peki beyaz lahana turşusu nasıl yapılır? İşte tarifi...

LAHANA TURŞUSU NASIL YAPILIR?

MALZEMELER:

1 adet orta boy lahana

3 baş sarımsak

1 tatlı kaşığı limon tuzu

1 su bardağı üzüm sirkesi

Yarım su bardağı kaya tuzu

Su

BEYAZ LAHANA TURŞUSU NASIL YAPILIR?

Lahananın dış yapraklarını ayırın.

Ortasındaki kökünü bıçakla kesip kıvrımlı yapraklarını irice doğrayın ve derin bir kaseye alın.

Üzerine kaya tuzunu serpin ve lahanaları elinizle 10 dakika kadar ovalayarak tuzu iyice yedirin.

Lahanaları yıkayıp sterilize ettiğiniz kavanozun içine yerleştirin.

Kabuğunu soyup diş diş ayırdığınız sarımsakları lahanaların arasına sıkıştırın.

Limon tuzunu sirkeyle karıştırıp lahanaların üzerine dökün.

Kavanozun kalan boşluğunu da suyla tamamlayın ve kapağını hava almayacak şekilde sıkıca kapatın.

Kavanozu alt üst ederek malzemelerin iyice karışmasını sağlayın.

Turşuyu serin ve güneş almayan bir yerde 15 gün kadar bekletin.

Bu süre içinde kapağını kesinlikle açmayın.

15 günün sonunda olgunlaşan turşunuzu yemeklerinizin yanında servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

LAHANA TURŞUSU FAYDALARI

Binlerce yıldır insanların beslenme alışkanlıklarının içinde kendine yer edinen lahana, şifası ile dört mevsim tüketiliyor. Lezzeti, bereketi ve deva etkisi ile mucizevi sebze olarak da anılan lahana, birçok hastalığı önlüyor.

Probiyotik etkisi olan lahana turşusu sindirim sorunlarının üstesinden gelmenize yardım ediyor.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor.

Kanser önleyici olarak biliniyor.

Kalp hastalıklarının oluşmasına engel oluyor.

Alzheimer gibi beyin fonksiyonlarına dayalı hastalıkların oluşmasını engelliyor.

Karaciğer yağlanmasının tedavisinde kullanılıyor.

Şekeri düzenliyor.

C vitamini ve minerallerce güçlü olan lahana, soğuk algınlığının giderilmesine yardım ediyor.

Lifli ve düşük kalorili olması ile hem tok tutuyor hem de ödem atmaya destek oluyor.

Turşu mayalanırken oluşan fermantasyon esnasında antioksidan fitokimyasallar üretiliyor ve detoks etkisi sağlıyor.

E vitamini yönünden zengin olan beyaz lahana, cilt ve diş sağlığını koruyor.

İçerdiği flavonoidler kandaki kolesterolü düşürüyor.

Güçlü bir potasyum kaynağı.

Turşu suyunun spor sonrası oluşan kas ağrılarını hafiflettiği biliniyor.

Lahananın ağrı kesici etkisi olduğunun altı çiziliyor.







