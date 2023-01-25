Elma sirkesinin içeriğini sizlerle paylaşmıştık. Mineral yönünden oldukça zengin olan bu ürünün vücudumuz için faydaları saymakla bitmez. Bu faydalardan en önemlisi ise çağımızın hastalığı olan kanserdir. Elma Sirkesi güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Bu da vücut direncini arttıracağından kansere karşı koruma altında olmamızı sağlar. Diğer bir faydası ise migren ağrılarına çok iyi gelmektedir. Eğer mide ile ilgili herhangi bir sorununuz yoksa migren atağı geçirdiğinizde elma sirkesi tüketebilirsiniz. Eski zamanlarda yaralar için kullanılan elma sirkesini, siğil, mantar, kulak enfeksiyonları gibi birçok rahatsızlığın tedavi edilmesinde kullanabilirsiniz. Diğer yandan cilt bakımında da oldukça faydaları vardır. Belirli bir miktar elma sirkesini seyrelterek cilt toniği gibi kullanabilirsiniz. Şeker hastalığında, saç dökülmesinde, migren, kalp ve damar hastalıkları gibi durumlarda da yine elma sirkesini kullanabilirsiniz.