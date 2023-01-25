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Evde elma sirkesi tarifi

Evlerde temizlikten güzelliğe kadar pek çok alanda kullanılan elma sirkesinin yapımı için bazı püf noktalar bulunuyor. Elma sirkesi vücuda sağladığı faydalar ile bilinmektedir. Elma sirkesi yemek ve salatalar kadar doğal temizlik ürünü olarak da kullanılmaktadır. İşte evde katkısız doğal elma sirkesi yapılışı...

16:56 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Elma sirkesi tarifi

Elma sirkesi tarifi

Elma sirkesinin içinde birçok vitamin bulunmaktadır. İçerisinde bulunan bileşenler sayesinde birçok faydası bulunan elma sirkesi hem salatalarda hem de yemeklerde sıklıkla kullanılır. Mutfakta oldukça sık kullanılan elma sirkesini evde yaparak daha sağlıklı hale getirebilirsiniz.

ELMA SİRKESİ TARİFİ

Malzemeler

2 kilogram kırmızı elma

6 yemek kaşığı bal

4,5 litre su

ELMA SİRKESİ YAPILIŞI

Elmaları güzelce yıkayın ve çekirdekli kısımları çıkarıp küçük küçük doğrayın.

Elma parçalarını cam bir kavanoza yerleştirin. Üzerine de içme suyunu ilave edin. Kavanozun üst kısmında da biraz boşluk bırakın.

Daha sonra 2 yemek kaşığı balı kavanoza ilave edip tahta kaşıkla karıştırın ve üzerini hava alacak şekilde bir tülbentle kapatın.

Kavanozu güneş görmeyen ortamda 45 gün kadar bekletin.

İlk zamanlar her gün, daha sonra ise haftada bir sirkeyi tahta kaşıkla karıştırın. Elmalar dibe çökene kadar aralıklara bu işlemi yapın.

Sirke olmaya başlayınca süzerek elma posalarını ayırın.

Ardından kalan bal ve tuzu ilave edip karıştırın. Kavanozun kapağını kapatıp serin bir yerde muhafaza edin.

Sirkenin yüzeyinde sirke anası adı verilen beyaz yuvarlak oluştuğu zaman sirkeniz kullanıma hazırdır.

Sirkenizi süzüp kullanabilirsiniz. Sirke anasını da metal kaşık kullanmadan farklı bir kabın içine alabilirsiniz.

ELMA SİRKESİNİN FAYDALARI

Elma sirkesinin içeriğini sizlerle paylaşmıştık. Mineral yönünden oldukça zengin olan bu ürünün vücudumuz için faydaları saymakla bitmez. Bu faydalardan en önemlisi ise çağımızın hastalığı olan kanserdir. Elma Sirkesi güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Bu da vücut direncini arttıracağından kansere karşı koruma altında olmamızı sağlar. Diğer bir faydası ise migren ağrılarına çok iyi gelmektedir. Eğer mide ile ilgili herhangi bir sorununuz yoksa migren atağı geçirdiğinizde elma sirkesi tüketebilirsiniz. Eski zamanlarda yaralar için kullanılan elma sirkesini, siğil, mantar, kulak enfeksiyonları gibi birçok rahatsızlığın tedavi edilmesinde kullanabilirsiniz. Diğer yandan cilt bakımında da oldukça faydaları vardır. Belirli bir miktar elma sirkesini seyrelterek cilt toniği gibi kullanabilirsiniz. Şeker hastalığında, saç dökülmesinde, migren, kalp ve damar hastalıkları gibi durumlarda da yine elma sirkesini kullanabilirsiniz.

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Evde elma sirkesi tarifi
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