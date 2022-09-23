İşkembe çorbası tarifi- Evde lokanta usulü işkembe çorbası nasıl yapılır?

Sağlık açısından birçok faydası bulunan işkembenin en çok tüketilen şekli işkembe çorbasıdır. Sakatat severler için bir vazgeçilmez olan işkembe çorbası yapımı çok araştırılmaktadır. İşkembe çorbası ülkemizde herkes tarafından sevilmese de çok tüketilen bir yiyecektir. Peki, lezzetli bir işkembe çorbası nasıl yapılır?

İŞKEMBE ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

500 gr koyun veya dana işkembesi

1 çorba kaşığı tuz

10 su bardağı su

2 su bardağı süt

1 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı sıvıyağ

2 çay kaşığı tuz

Terbiyesi için

REKLAM

1 yumurta

1 limonun suyu

Üzeri için

50 gr margarin

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Sos için

1 limonun suyu

6 diş ezilmiş sarımsak

2 çorba kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Yapılışı

Öncelikle kullanacağınız işkembeleri yıkayın. 1 çorba kaşığı tuzla ovun ve tekrar yıkayın.

Cam bir kaba süt koyun ve işkembeyi de sütün içerisine ekleyerek yumuşaması için 2 saat bekletin.

REKLAM

Bu işlemin ardından dinlenmiş işkembeleri yıkayıp küçük parçalara doğrayın ve tencereye alın. 8 su bardağı su ilave edip yumuşayana kadar 80 dakika pişirin.

Sıvı yağı tencerede kızdırıp unu ilave edin. Un sararıncaya kadar kavurun. 2 bardak suyu işkembelerin suyuna ekleyip karıştırın. Üzerine tuz serpip kısık ateşte pişirin.

Terbiyesi için, yumurta ve limon suyunu çırpın. Terbiyeyi çorbaya azar azar döküp hızla karıştırın. Kaynatıp ocaktan alın.

Son olarak margarini tavada eritip toz biberi kızdırın ve çorbanın üzerine gezdirin. Sos malzemelerini bir kapta karıştırın. Çorbayı kaselere paylaştırıp üzerine 1-2 kaşık sos ilave edin. Afiyet olsun.

REKLAM

İŞKEMBENİN SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR?

Etin protein içermesinden dolayı doyuruculuk oranı yüksektir. İşkembe ise protein içeren besinler içerisinde en doyurucu olandır. Yemeklerinize işkembe katmanız doyuruculuğu arttıracaktır.

Vücudun günlük olarak ihtiyaç duyduğu amino asitlerin çoğunu içerisinde barındıran işkembe sağlığınızı ve bağışıklığınızı destekleyici bir etki sağlamaktadır.

Protein, kas gelişimi ve dokuların tamiri açısından vücuttaki en gerekli maddelerden biridir. İşkembe protein ihtiyacınızı karşılayan bir besindir.

İşkembe, içerisindeki B grubu vitaminler, selenyum ve çinko gibi besinler ile vücuttaki alyuvar üretimini destekler. Sinir sistemini güçlendirir ve vücutta bir antioksidan işlevi sağlar.

DNA üretiminde ve hücre yenilemede önemli bir rol oynar.

REKLAM

Antikanserojendir ve kanserden koruyucu etkileri vardır.

Metabolizmayı hızlandırıcı etkisi ile özellikle karaciğer yağlanmasını önler.

İşkembenin içerdiği vitaminler ve protein bakımından zengin oluşundan dolayı, hamilelik döneminde işkembe çorbasının faydaları vardır ancak tüketmeden önce doktorunuza danışmalısınız. Vücudunuzda bazı virüslere karşı koruyucu özellik yoksa işkembe gibi sakatat cinsi gıdalardan uzak durmanız gerekiyor olabilir. Güvendiğiniz ortamlardan alarak tüketiyor olmanız da önemli bir noktadır.

İŞKEMBE KOKUSU NASIL GİDERİLİR?

Zahmetli bir pişirme yöntemi olan işkembenin ağır bir kokusu vardır. Bu yüzden evde yapılması çok tercih edilmez. Ancak bu kokudan kurtulmanın da bazı yöntemleri vardır.

Ellerinizi karbonat ile ovalayabilirsiniz. Karbonatın kokuyu giderici bir etkisi vardır. Ellerinizi karbonatlı bir suyun içerisinde bekleterek de bu kokudan kurtulmanız mümkündür.

REKLAM

Mutfağınıza sinen işkembe kokusu için ise odanın ortasına 1 bardak yağlı süt koyup bekletebilirsiniz. Sütün bu kokuyu ortadan kaldıran bir özelliği vardır.