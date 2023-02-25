Antrikot, gerdan ile kontrfile arasındaki ön bacakların üstünde bulunan kısmından elde edilir. Antrikotu lezzetli yapan hem içerisindeki mermerimsi yağ dokuları hem de ortasından geçen kalın yağ tabakasıdır.

ANTRİKOT NASIL MARİNE EDİLİR?

Büyük bir soğan rendeleyin ve suyunu sıkarak etlerinizi karıştıracağınız kabın içine alın.

1 veya 2 diş ezilmiş sarımsak ile 1 çay bardağı sütü de kabın içine ekleyin.

1 çay bardağı sıvı yağı da ilave ederek biraz hardal ile bir karışım elde edin.

Damak zevkinize göre kekik, biber ve tuz da ekleyerek marine sosunuzu karıştırın.

Mümkünse taze baharatları kullanmalısınız. Toz baharatlar pişirme esnasında yanabilir.

Hazırladığınız sosun içine antrikot etlerinizi ekleyin ve güzelce harmanlayın.

Kullandığınız kabın ağzının kapalı olmasına özen gösterin ve mümkünse bir gece önceden hazırlığınızı yapmış olun.

Eğer vaktiniz az ise en az 2 saat olacak şekilde etlerinizi marine sosu içinde dinlendirin.

ANTRİKOT NASIL PİŞİRİLİR?

Lezzetli ve sağlıklı bir yemek yapmak için pişirim teknikleri çok önemlidir. Antrikotta yoğun bir lezzete sahiptir. O yüzden bu eti pişirirken tadını kaybetmemesine dikkat etmek gerekmektedir. Antrikotu pişirirken kişilerin damak tadı önemli olmaktadır. Yani herkes sevdiği yöntemi kullanarak antrikotu pişirmeyi tercih etmektedir.

Antrikotu pişirmek için üç yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler ızgara, fırın ve tava olarak bilinmektedir. Kendi zevkinize göre istediğiniz şekilde antrikot yapabilirsiniz. Bu lezzetli eti pişirdikten sonra keyifle tüketebilirsiniz.

Izgara İle Antrikot Pişirimi;

Antrikot oldukça sevilen ve sıklıkla tüketilen besinlerden birisidir. İçeriği oldukça zengin olan bu eti güven içerisinde tüketebilirsiniz. Sağlıklı ve lezzetli olan bu eti ızgara ile çok güzel bir şekilde pişirebilirsiniz.

Öncelikle taze şekilde antrikot satın almalısınız. Aldığınız antrikotu ızgaraya uygun olacak şekilde parçalara böldürmeniz uygun olacaktır. Bu işlemi kendinizde yapabilirsiniz. Ancak antrikotu aldığınız yerde bu işlemi yaptırmanız daha uygun olacaktır.

Antrikotu pişirmeden önce marine ederek dinlendirmeniz daha uygun olacaktır. Bu şekilde oldukça lezzetli bir antrikot yapabilirsiniz. Sarımsak, kırmızı biber, tuz, süt, sıvı yağ ve çeşitli baharatlar ile bu marineyi yapabilirsiniz. Marineyi yaparken aldığınız etin miktarı önemlidir. Et miktarına göre yetecek kadar sos hazırlayabilirsiniz. Daha sonra ızgarayı hazırlayın ve dinlenmiş olan antrikotu bu ızgara üzerine yerleştirin.

Izgaraya yerleştirdiğiniz antrikotu çok kurutmadan pişirin. Bunun için kontrollü bir şekilde pişirim yapabilirsiniz. Antrikot ızgarada oldukça nefis olmaktadır. Pişerken çıkardığı kokularda acıkmanıza yardımcı olacaktır. Izgarada pişen antrikotu zevkle yiyebilirsiniz.

Fırında Antrikot Pişirimi;

Antrikot fırındada oldukça lezzetli olmaktadır. Marine edip dinlendirdiğiniz antrikotu çıkarıp hazırlayın. Antrikotu fırına atmadan önce tavada mühürleminiz gerekmektedir. Bu sayede fırında daha lezzetli bir yemek yapmış olacaksınız. Daha sonra fırını 200 dereceye ayarlayın ve çalıştırın.

Fırın ısındıktan sonra yağlı kağıt serili tepsiye etleri dizin ve pişirmeye başlayın. Fırını 15-20 dakika sonra açarak kontrol edin. Antrikot pişmiş ise çıkarabilirsiniz. Fırından çıkan antrikotu 5 dakika kadar dinlendirip servis edebilirsiniz.

Tavada Antrikot Pişirimi;

Antrikotu tavada yapmayı tercih edenler çelik veya döküm tava kullanırsa eğer daha doğru olacaktır. Bu sayede antrikotu kolayca pişirebilirsiniz. Tavayı 5-10 dakika arasında ısıtın. Isınan tavaya etlerinizi koyun ve mühürleme tekniği ile pişirin. Etin her iki tarafınıda yaklaşık 10 dakika kadar pişirin. Tabi bu pişirimi yaparken eti yakmadan pişrimeye özen göstermelisiniz. Mühürlenen ve pişen etleri birkaç dakika dinlendirerek servis edebilirsiniz.







