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Lazer epilasyon konusunda dikkatli olunmalı

Vücuttaki istenmeyen tüylerin giderilmesinde birçok farklı yöntem kullanılsa da lazer epilasyon kesin çözüm olarak insanların tercihi oluyor. Ciltteki tüylerin köklerinin yok edilmesine yönelik bir cilt bakımı tekniği olan lazer epilasyonun, uzman hekim denetiminde, sağlık ve hijyen koşullarının uygun olduğu merkezlerde yapılması hususuna dikkat edilmesi gerekiyor. İnsanlar kimlere ve kaç yaşında olanlara lazer epilasyonun uygulanabileceğini merak edip araştırıyor. Peki lazer epilasyon kimlere, kaç yaşındakilere uygulanır? Lazer epilasyondan sonra bir daha tüy çıkar mı? İşte uzman görüşüyle soruların cevapları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Lazer epilasyon kimlere uygulanır?
Lazer epilasyon

Eskişehir Fizyomer Estetica Tıp Merkezi Cildiye Uzmanı Dr. Turgay Hasan Bereket, lazer epilasyon hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar.

LAZER EPİLASYON KİMLERE UYGULANIR?

Lazer epilasyonun 14 yaşından büyük, kıl ve cilt yapısı uygun herkese uygulanabilir olduğunu belirten Dr. Bereket, bu uygulamaların FDA onayı almış cihazlarla, uzman hekim denetiminde, sağlık ve hijyen koşullarının uygun olduğu merkezlerde yapılmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

LAZER EPİLASYONDAN SONRA BİR DAHA TÜY ÇIKAR MI?

İstenmeyen tüylerden kurtulmada en kalıcı yöntemin lazer epilasyon olduğuna dikkat çeken Dr. Bereket, lazer epilasyonda amacın, kıl kök hücrelerini hasara uğratarak ortadan kaldırmak olduğunu belirtti. ”Burada prensip kıl folikülüne yerleşmiş olan melanin adı verilen renk maddesinin lazer ışığı tarafından ısıya dönüşmesini sağlamak ve kıl kökünü tahrip etmektir” diyen cildiye uzmanı lazer çeşitleri hakkında bilgiler de verdi.

Lazer cihazlarında farklı dalga boylarının olduğu ve cihazların bu dalga boyuyla adlandırıldığını belirten Dr. Bereket cihazları ve dalga boylarını şöyle anlattı:

“Diode lazer 810 nanometre dalga boyundadır, Alexandrite 750 nanometre dalga boyundadır ve son olarak Nd;Yag Lazer 1064 nanometre dalga boyundadır. Lazer epilasyonda başarı kriteri uygun cihaz seçimiyle başlar. Bu seçimde kişinin cilt ve kıl rengi, epilasyonun uygulanacağı bölge göz önünde tutulur. Bu üç farklı lazer cihazına ek, iki dalga boyunun kombinasyonları olan Alexandrite Nd;Yag lazer sistemlerinin de mevcut olduğunu kaydeden cildiye uzmanı Dr. Bereket bu sistem ile yapılan uygulamaları şöyle anlattı: “Bronz cilt epilasyonu (cilt tipi I-VI); hem kalın, siyah kıl köklerine hem de ince sarı tüylere, cihazda mevcut olan farklı dalga boyları ile yapılan uygulama sayesinde aynı seansta kalıcı ve başarılı sonuçlar alınmaktadır.”

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