İtalya Serie A 19. hafta kapanış maçında Lazio evinde Milan’ı konuk ediyor. Olimpico stadyumunda oynanacak karşılaşmayı Marco Di Bello yönetecek. Lazio bu maçı yenmesi halinde ligde 37 puana ulaşarak 7. sırada yer alacak. 38 puanla 2. sırada bulunan Milan ise galibiyet alması durumunda en yakın rakibine karşı 5 puan fark atmış olacak. Peki Lazio - Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç detayları.
14:14 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Lazio - Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda
İtalya Serie A 19. haftasında Lazio ve Milan karşı karşıya geliyor. Maç saatine ve yayın bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.
LAZİO - MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Lazio - Milan maçı bu akşam saat 22:45’de başlayacak. Karşılaşma
S Sport Plus
ve
S Sport 2
ekranlarından naklen yayınlanacak.
İTALYA SERİE A PUAN DURUMU
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