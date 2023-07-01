Leandro Paredes kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Flaş transfer haberleriyle gündeme gelen Galatasaray, PSG’nin yıldız futbolcusu Leandro Paredes kadrosuna katmaya çok yakın. İtalyan basını, Paredes'in Galatasaray'a imza atacağını ve 3 yıllık sözleşme imzalayacağını duyurdu. Arjantinli futbolcu için Galatasaray 3.8 milyon euro bonservis ödeyeceği yazıldı. Peki Leandro Paredes kimdir, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar.

LEANDRO PAREDES KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Leandro Daniel Paredes, 29 Haziran 1994 doğumlu, Juventus takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Arjantinli millî futbolcudur. Paredes, futbol kariyerine Arjantin'in en önemli kulüplerinden Boca Juniors'da başlamıştır.

Paredes, 2010 yılında 16 yaşında iken Boca Juniors için profesyonel olarak sahaya çıkmıştır. Boca Juniors'taki zamanında yeteneğini sergileyen Paredes, takımın önemli bir oyuncusu haline gelmiştir. Paredes, Boca Juniors ile 2015 sezonunda Arjantin Primera Division şampiyonluğunu kazanmalarına yardımcı olmuştur.

Ocak 2017'de Paredes, İtalyan Serie A kulübü AS Roma'ya transfer olmuştur. Roma'da bir buçuk sezon geçirdikten sonra, Temmuz 2018'de Rus kulübü Zenit Saint Petersburg'a transfer olmuştur. Zenit'te Paredes, takımın başarısında önemli bir rol oynamış ve 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında Rusya liginde şampiyonluk yaşamıştır.

Leandro Paredes, 2019 yılında Paris Saint-Germain (PSG) kulübüne transfer oldu ve o zamandan beri PSG forması giymektedir. Transfer döneminde Zenit Saint Petersburg'dan PSG'ye katıldı.

PSG'de oynadığı dönemde, Paredes orta sahanın merkezinde önemli bir rol üstlendi. Takımın hücum oyununu organize etme ve defansif görevleri yerine getirme konularında etkili oldu. Paredes, oyunda topa hâkim olma yeteneği ve pas yetenekleriyle takımın hücum hattını beslemekte önemli bir rol oynadı.

Paredes'in PSG ile kazandığı başarılar arasında Ligue 1 şampiyonlukları ve Coupe de France zaferleri yer alır. Aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımıyla çeşitli seviyelerde mücadele etti.

Paredes ayrıca Arjantin milli takımında çeşitli seviyelerde forma giymiştir. Arjantin U20 ve U23 takımlarında yer alan Paredes, 2017 yılında A milli takım debutunu yapmıştır. O zamandan beri Paredes, Arjantin milli takımının düzenli bir üyesi olmuş ve Copa America ve FIFA Dünya Kupası gibi büyük turnuvalarda yer almıştır.











