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Leicester City 4-0 Nottingham Forest maç özeti

İngiltere Premier Lig maçları bol gollü geçmeye devam ediyor. Dün akşam Leicester City kendi evi King Power Stadında Nottingham Forest’i konuk etti. İlk yarıda 3 gol bulan Leicester City, ikinci yarı bir gol daha atarak maçı 4-0 kazandı. Leicester City böylelikle ilk galibiyetini aldı. Puanını 4’e yükselten Leicester City 1 sıra yükselerek 19. sırada yerini aldı. Nottingham Forest bu sonuçla ligin en alt sırasında yerini aldı. Leicester City - Nottingham Forest maç özeti, maçın golleri ve İngiltere Premier Lig puan durumu için haberimize bakabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Leicester City 4-0 Nottingham Forest maç özeti
Leicester City - Nottingham Forest

İngiltere Premier Lig’de en alt sıralarda bulunan 2 takım karşı karşıya geldi. Leicester City James Maddison (2), Harvey Barnes ve Patson Daka ile golleri buldu. Ligde ilk galibiyetini alan Leicester City derin bir nefes aldı. İşte detaylar.

LEİCESTER CİTY - NOTTİNGHAM FOREST MAÇ ÖZETİ

Leicester City dakika 25’de James Maddison’nun attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden 2 dakika sonra Harvey Barnes takımını 2-0 öne geçirdi. James Maddison dakika 35’de bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-0 yaptı. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

2. yarıda Patson Daka 73. dakikada attığı golle maça son noktayı koydu ve Leicester City Nottingham Forest karşısında 4-0 kazandı.

Leicester City - Nottingham Forest maçının özeti içintıklayın.

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