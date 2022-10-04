Leicester City 4-0 Nottingham Forest maç özeti

İngiltere Premier Lig’de en alt sıralarda bulunan 2 takım karşı karşıya geldi. Leicester City James Maddison (2), Harvey Barnes ve Patson Daka ile golleri buldu. Ligde ilk galibiyetini alan Leicester City derin bir nefes aldı. İşte detaylar.

LEİCESTER CİTY - NOTTİNGHAM FOREST MAÇ ÖZETİ

Leicester City dakika 25’de James Maddison’nun attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden 2 dakika sonra Harvey Barnes takımını 2-0 öne geçirdi. James Maddison dakika 35’de bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-0 yaptı. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

2. yarıda Patson Daka 73. dakikada attığı golle maça son noktayı koydu ve Leicester City Nottingham Forest karşısında 4-0 kazandı.

REKLAM

Leicester City - Nottingham Forest maçının özeti içintıklayın.

İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU