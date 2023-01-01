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Lenfödem hastaları dikkat
Lenfödem, vücuttaki bir bölgede lenf sisteminin çalışmaması sonucu oluşan şişkinlikler olarak tanımlanmaktadır Genellikle eklemler, bacaklar ve kollarda görülen lenfödem yaygın olarak kanser tedavisi olan kişilerde görülmektedir. Birçok farklı tedavi yöntemi bulunan lenfödem hastalığı ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi sizler haberimizde bulabilirsiniz. Peki lenfödem neden olur, belirtileri neler? Lenfödem hastaları nelere dikkat etmeli? İşte uzman görüşüyle soruların cevapları.
14:28 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Lenfödem

Lenfödem

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, meme kanseri veya meme ameliyatı sonrası görülen lenfödem hastalığının tedavisini ve hastaların dikkat etmesi gerekenleri konuştu.

LENFÖDEMİN NEDEN OLUR, BELİRTİLERİ NELER?

Lenfatik sıvının, lenfatik sistemin kapasitesini aşması durumunda veya lenfatik transport kapasitesinin bozulması sonucunda lenfödem oluştuğunu anlatan Dr. Barutçu, “Gelişmiş ülkelerde en sık rastlanan neden, meme kanserli hastalarda ameliyat sonrası görülen lenfödemdir. Koltukaltı bölgesindeki lenf akımının engellenmesi sonucu meydana gelir; kolun şişmesine, kolda rahatsızlık hissine ve anormal bir görüntüye sebep olur.” şeklinde konuştu.


Lenfödemin belirtileri hakkında konuşan Dr. Nurhan Barutçu şunları söyledi: “En sık görülen belirtiler, kolda sıkışma, dolgunluk hissi, ağrı, karıncalanma, şişlik ve kızarıklık, kol, el ve el bileğinde hareket zorluğu, saat, yüzük ya da bileziğin sıkması, deride gerginlik hissidir.”

Lenfödem’de erken tanının çok önemli olduğunu belirten Dr. Barutçu, “Tedaviye geç başlanması, yetersiz veya yanlış tedavi uygulanması sonucu hastaların kol ve bacak şişmeleri giderek artarak oldukça rahatsız edici boyutlara ulaşabilir. Bu nedenle tedaviye erken dönemde başlanılması oldukça önemlidir.” dedi.

Lenfödem tedavisinde, hasta eğitimi, cilt bakımı, kendi kendine masaj, eğitimli tarafından yapılan elle lenf drenajı, bası giysisi veya bandajlama, basınç pompaları ve egzersizler uygulandığını aktaran Dr. Nurhan Barutçu, “Kişinin durumuna göre fizik tedavi hekimi tarafından belirlenen bu tedavilerin biri veya birkaçı uygulanabilir. Lenfödem tedavisi için dünyaca kabul görmüş standart altın tedavi, kompleks dekonjestif (KDT) tedavidir. KDT tedavisi, manuel lenf drenajı (MLD), kompresyon tedavisi, egzersizler ile cilt ve tırnak bakımını içerir.” diye belirtti.


LENFÖDEM HASTALARI NELERE DİKKAT ETMELİ?


Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Barutçu lenfödemli hastanın dikkat etmesi gerekenleri şöyle özetledi:

“Cilt yaralanmalarından kaçınılmalı, sivrisineklerin bulunduğu ortamdan uzak durulmalı, şiş koldan iğne yapılmasına izin verilmemeli, sigara içilmemeli, etkilenmiş koldan tansiyon ölçtürülmemeli, sıcak banyo ve duştan sakınılmalı, güneş yanıklarından korunulmalı, çok dar kıyafetlerden kaçınılmalıdır. Bası giysisi gün boyu giyilmeli, 6 ayda bir kontrol için doktora başvurulmalıdır. Uygun aktivite ve egzersizler içinse doktora danışılmalıdır. Yüzme, kişisel manuel lenfatik drenaj, yoga, su egzersizleri lenfödem için yararlı aktivitelerdir.”

Obezite ve fazla kilonun, şişliğe olumsuz etki edebileceğini sözlerine ekleyen Dr. Barutçu, “İdeal kilo korunmalı. Az yağlı, az tuzlu, bol lifli diyet lenfödem hastaları için önerilmektedir.” diyerek sözlerine son verdi.





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#şişkinlik
#kanser
#belirti
1 saat önce
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Lenfödem hastaları dikkat
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