İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, 15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, lenfatik sistemin vücudun mikroplarla savaşmasında önemli bir rol oynadığını belirtti. Lenfosit adı verilen hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla gelişen lenfatik sistem kanserine 'Lenfoma' adı verildiğini ifade eden Bildirici, Türkiye'de her yıl yaklaşık 7 bin kişiye lenfoma tanısı konulduğunu söyledi. Lenfomanın, hem erkekler hem de kadınlar arasında en sık görülen ilk on kanser türü arasında yer aldığını ve çocukluk çağı kanserlerinin yüzde 15'ini oluşturduğunu vurguladı.

Lenfoma neden olur?

Lenfoma hastalığına dair bilgi eksikliğini gidermek, farkındalığı artırmak ve hastaların karşılaştığı psikososyal zorluklara dikkat çekmek amacıyla belirlenen Dünya Lenfoma Farkındalık Günü'nde, erken tanının önemine vurgu yapan Bildirici, lenfomaların kesin nedeninin bilinmediğini ancak yaşlanma, cinsiyet, aile öyküsü, bazı kimyasallara maruz kalma, radyasyon, zayıflamış bağışıklık sistemi ve bazı enfeksiyonların hastalık için risk faktörleri oluşturabileceğini ifade etti.

Lenfoma belirtileri nelerdir?

Bildirici, lenfoma belirtileri arasında en yaygın olanın ağrısız lenf bezesi şişlikleri olduğunu, bu şişliklerin boyun, koltuk altı ve kasık bölgelerinde görülebileceğini belirtti. Ayrıca, nedeni açıklanamayan ateş, kilo kaybı, gece terlemeleri, halsizlik ve ciltte kaşıntının da lenfoma belirtileri arasında yer aldığını ekledi. Bu belirtilerin başka hastalıklarla da ilişkili olabileceğini ifade eden Bildirici, bu tür şikayetleri yaşayan kişilerin mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini önemle vurguladı.

Lenfome teşhisi nasıl koyulur?

Lenfomanın erken tespiti için kabul edilmiş bir tarama yöntemi olmamakla birlikte, vücutta olağan dışı değişiklikler fark edildiğinde ve alışılmadık, süreklilik gösteren bulgular olduğunda bir sağlık kuruluşuna başvurmanın hayati önemde olduğunu belirten Doç. Dr. Yaşar Bildirici, fark edilen bulguların her zaman kansere işaret etmeyebileceğini, ancak "Erken tanı ve tedavi hayat kurtarır" ilkesine dayanarak, kanser ne kadar erken teşhis edilirse sonuçların da o kadar yüz güldürücü olacağını vurguladı.







