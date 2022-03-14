Lewis Hamilton: Mevcut sözleşmem son anlaşmam olabilir

7 kez dünya şampiyonluğu yaşayan Mercedes’in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, kariyer planlamasına yönelik açıklamalarda bulundu. Hamilton, “37 yaşındayım ve hala biraz yolum var ancak 40’lı yaşlarda F1’de olmayı planlamıyorum. Mevcut sözleşmem, Mercedes’le son anlaşmam olabilir” ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Abu Dhabi’de gerçekleşen son yarışta 8. dünya şampiyonluğunu elinden kaçırarak Red Bull pilotu Max Verstappen’e kaptıran İngiliz pilotun Mercedes ile olan sözleşmesi ise 2023 yılında sona erecek.

Lewis Hamilton kimdir? Lewis Hamilton'un hayatı

Lewis Carl Hamilton (7 Ocak 1985 Hertfordshire, Birleşik Krallık) Formula 1'de yarışan ilk siyahi pilottur.

Formula Renault, Formula 3, GP2 serilerinde şampiyonluğa ulaşmıştır. Formula 1 kariyerinin ilk dokuz yarışında kürsüye çıkmayı başaran McLaren Mercedes takımının İngiliz pilotu Lewis Hamilton, Bahreyn Grand Prix'sinde elde ettiği ikincilik sonrası, ilk dokuz yarışında da podyuma çıkarak tarihe geçmiştir. Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri Formula 1 kariyerinin ilk yılında birinci olarak büyük başarı göstermiştir.2007 yılında 1 puan farkla 109 puanla formula 1 sezonunun ilk yılında ikinci olmayı başarmıştır. 2008 formula 1 yarışında 98 puan toplayarak Massa'nın 1 puan önünde şampiyon olmuştur ve formula 1 tarihinde en genç (bu rekor daha sonra 2010 sezonunda Sebastian Vettel tarafından kırıldı) ve ''ilk Siyahi Şampiyon Pilot '' ünvanını elde etmiştir. 2012 sezonu ortalarında Vodafone McLaren Mercedes 'ten ayrılacağı spekülasyonları ortaya çıkmasıyla birlikte 28 Eylül 2012 tarihinde Mercedes GP ile 3 senelik anlaşma imzaladığı açıklanmıştır. 2014 sezonunda kariyerinin 2. şampiyonluğunu kazanmıştır

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