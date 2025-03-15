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LGS BAŞVURU TAKVİMİ 2025: LGS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte başvuru ve sınav tarihi

LGS BAŞVURU TAKVİMİ 2025: LGS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte başvuru ve sınav tarihi

11:5815/03/2025, السبت
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LGS başvuru takvimi 2025
LGS başvuru takvimi 2025

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınava katılacak öğrenciler, 2025 LGS başvuru tarihlerini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek sınav için başvuruların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Güzel bir liseye yerleşmek isteyen adaylar, hem sınav hazırlıklarını sürdürüyor hem de başvuru sürecini takip ediyor. Peki, 2025 LGS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

"LGS başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Liseye geçiş yapacak öğrenciler, 2025 LGS başvurularının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Her yıl ortaokul son sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenleniyor. Sınav tarihi ve başvuru süreci merak edilirken, MEB’in açıklayacağı takvim yakından takip ediliyor. Peki, 2025 LGS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

2025 LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl LGS sınavı 2 Haziran 2024'te uygulanmış ve başvurular, 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında alınmıştı.

Milyonlarca öğrenci şimdi de 2025 yılının LGS başvuru tarihlerini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS başvuru takvimi henüz duyurulmadı.

Ücretsiz gerçekleştirilecek sınava katılım isteğe bağlı olup katılmak isteyen öğrenciler başvurularını e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek.

2025 LGS SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 15 Haziran 2025'te yapılacak.

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