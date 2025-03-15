LGS BAŞVURU TAKVİMİ 2025: LGS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte başvuru ve sınav tarihi

"LGS başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Liseye geçiş yapacak öğrenciler, 2025 LGS başvurularının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Her yıl ortaokul son sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenleniyor. Sınav tarihi ve başvuru süreci merak edilirken, MEB’in açıklayacağı takvim yakından takip ediliyor. Peki, 2025 LGS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar…