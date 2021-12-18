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2022 LGS ne zaman? LGS başvuruları ne zaman?

LGS tarihi, Liselere Geçiş Sınavı'na hazırlanan 8. sınıf öğrencilerinin ve ailelerinin gündeminde. Hayal ettiği liseye girmek için hazırlanan öğrenciler LGS sınavının ne zaman yapılacağını sorguluyor. Peki 2022 LGS sınavı ne zaman? LGS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 LGS ne zaman? LGS başvuruları ne zaman?
lgs 2022

2021 Liseye Geçiş Sınavı için şimdiden heyecan dorukta. Yurt genelinde binlerce öğrencinin katılım göstereceği sınavın tarihi merakla araştırılıyor. Peki, LGS 2022 ne zaman yapılacak?

2022 LGS SINAVI NE ZAMAN?

2022 LGS sınavına ilişkin net bir tarih açıklaması henüz bulunmuyor. Ancak geçtiğimiz yıllar baz alındığında, mayıs ayının son, haziran ayının ilk haftası sınavın uygulanabileceği tahmin ediliyor.

LGS SORU DAĞILIMI NASILDIR?

Geçtiğimiz yıl LGS birinci oturumunda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verildi.

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