Lille 3-3 Lyon
Fransa Lig 1 27. haftasında Lille ve Lyon karşı karşıya geldi. Maç 3-3’lük eşitlikle sonuçlandı.
LİLLE - LYON MAÇ ÖZETİ
LİLLE - LYON MAÇ ÖZETİ
FRANSA LİG 1 PUAN DURUMU
FRANSA LİG 1 PUAN DURUMU
#Lille
#Lyon
#Fransa Lig 1
#Jonathan David
#Barcola
#Lacazette
1 saat önce
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