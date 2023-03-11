|
Reklam
Reklam
Özgün

Lille Lyon karşısında Jonathan David’in hat trick’ine rağmen kazanamadı: 3-3

Fransa Lig 1 27. haftasında Lille evinde Lyon’u konuk etti. Büyük çekişmenin yaşandığı maçta kazanan çıkmadı ve maç 3-3’lük eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 46’, 61’ ve 79’ Jonathan David (3), 64’ Bradley Barcola, 83’ ve 89’ Alexandre Lacazette’den (2) geldi. Bu sonuçla Lille 46 puanla 6. sırada yer alırken Lyon 40 puanla 8. sırada yer aldı. Lille - Lyon maç özetini izlemek ve Fransa Lig 1 puan durumuna bakmak için haberimize bakabilirsiniz.

09:55 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Lille 3-3 Lyon

Lille 3-3 Lyon

Fransa Lig 1 27. haftasında Lille ve Lyon karşı karşıya geldi. Maç 3-3’lük eşitlikle sonuçlandı.

LİLLE - LYON MAÇ ÖZETİ

Lille - Lyon maç özetini izlemek için

FRANSA LİG 1 PUAN DURUMU




#Lille
#Lyon
#Fransa Lig 1
#Jonathan David
#Barcola
#Lacazette
1 saat önce
default-profile-img
Lille Lyon karşısında Jonathan David’in hat trick’ine rağmen kazanamadı: 3-3
Bakan Akar: Bütün yaralar sarılmadan durmamız mümkün değil
Polonya sınırında hareketlilik: Rusya'nın ardından Belarus için de harekete geçtiler
Orhan Ak takımı motive etmeye çalışıyor: Sahaya odaklanın
Nüfus Müdürlüğü'nden seçim öncesi afetzedeler için 'adres beyanı' bilgilendirmesi
Pakistan 23 Mart'a kadar Türkiye'ye 50 bin kışlık çadır gönderecek
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.