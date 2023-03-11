UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester United evinde Real Betis’i konuk etti. Maç kırmızı şeytanların 4-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 6’ Marcus Rashford, 32’ Ayoze Perez, 52’ Antony, 58’ Bruno Fernandes ve 82’ Wout Weghorst’dan geldi. Bu sonuçla Manchester United çeyrek final kapısını aralamış oldu. Manchester United - Real Betis maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.