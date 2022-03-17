Lille - Chelsea Maçı Özet ve Goller (1-2)

Ekonomi

ABD’li şirketler Türkiye’ye yöneliyor

Türkiye'nin sağlık, enerji, bilişim teknolojileri, gıda ve tarım gibi bazı yatırımları kendine çekebileceğini söyleyen ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Myron Brilliant, “Türkiye’yi bölgenin ticari merkezi olarak görüyoruz” dedi. ABD Büyükelçisi Jeffrey Flake ise bu şirketlerin bazılarının operasyonlarını Türkiye’ye kaydıracağını söyledi.