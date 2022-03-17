Lille - Chelsea Maçı Özet ve Goller (1-2)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Lille ile Chelsea karşı karşıya geldi. Maçın sona ermesinin ardından Lille Chelasea maçı skoru, Lille Chelsea maçı özeti ve golleri arama motorunda hız kazandı.
LİLLE CHELSEA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Lille Chelsea maçın skoru: 1-2
İşte maçtan dakikalar...
74'
Taç. Deplasman Takımı kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.
74'
Chelsea kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.
74'
Oyuncu değişikliği! Chelsea takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Romelu Lukaku , çıkan oyuncu Christian Pulisic.
74'
Oyuncu değişikliği! Chelsea takımında giren oyuncu Ruben Loftus-Cheek, çıkan oyuncu Jorginho.
73'
Hakem serbest atışa karar veriyor. Lille atışı kendi yarı sahasından kullanacak.
73'
Ofsayt! Davide Massa Chelsea aleyhine ofsayt kararı veriyor.
71'
1:2
Gol! Cesar Azpilicueta takımını öne geçiren golü kaydetti. Skor şimdi 1-2.
69'
Taç Chelsea takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.
67'
Chelsea kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.
67'
Davide Massa Lille lehine frikik veriyor. Ev sahibi takım kendi yarı sahasında atışı kullanacak.
66'
Davide Massa autu işaret ediyor. Deplasman Takımı kale vuruşu hazırlığında.
65'
Hakem autu gösteriyor. Deplasman Takımı kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.
65'
Faul! Ev sahibi takım rakip sahadan atışı kullanacak.
64'
Chelsea kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.
63'
Lille takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Burak Yılmaz.
62'
Az önce sakatlık nedeniyle saha kenarına alınan Trevoh Chalobah tekrar sahada.
61'
Chelsea takımında sakatlık geçiren oyuncu Trevoh Chalobah.
60'
Jocelyn Gourvennec sakatlık nedeniyle oyuncu değişikliği yapmak zorunda kalıyor. Sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalan oyuncu Zeki Çelik . Yerine sahaya giren oyuncu Tim Weah.
60'
Lille takımında sakatlanan oyuncu Sven Botman, yerine giren oyuncu Amadou Mvom Onana.
60'
Lille takımında bir süre saha kenarında tedavi gören Sven Botman tekrar sahada.
60'
Hakem autu gösteriyor. Ev sahibi takım kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.
58'
Serbest vuruş! Chelsea Lille kalesine yakın yerden frikik kullanacak.
56'
Lille Metropole Stadyumu Stadı'ında oyun durdu. Sven Botman geçirdiği sakatlık nedeniyle tedavi görmekte.
55'
Lille Metropole Stadyumu Stadı'nda Deplasman Takımı rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.
55'
Davide Massa Lille lehine frikik veriyor. Ev sahibi takım kendi yarı sahasında atışı kullanacak.
55'
Lille kendi yarı sahasında taç kullanacak.
55'
Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Ev sahibi takım kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.
54'
Zeki Çelik hafif bir sakatlıktan sonra tekrar sahada.
54'
Lille kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Chelsea.
53'
Davide Massa sağlık görevlilerini sahaya çağırdı. Sakatlık geçiren oyuncu Zeki Çelik
52'
Top auta çıkıyor. Chelsea oyunu kale vuruşu ile başlatacak.
51'
Serbest vuruş! Davide Massa Chelsea yarı alanında hücumda olan Lille lehine faul çalıyor.
50'
Hakem Davide Massa düdüğünü çalıyor ve Ev sahibi takım yarı alanında faul veriyor. Lille kendi yarı sahasından atışı kullanacak.
50'
Rakip yarı sahada gol arayan Lille şimdi taç atışı kullanacak.
48'
Hakem serbest atışa karar veriyor. Lille atışı kendi yarı sahasından kullanacak.
47'
Hakem Davide Massa Chelsea hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Deplasman Takımı rakip yarı alandan atışı kullanacak.
47'
Rakip yarı sahada gol arayan Chelsea şimdi taç atışı kullanacak.
47'
Chelsea Lille yarı sahasında faul kazanıyor.
47'
Taç. Ev sahibi takım kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.
46'
Lille rakip yarı sahada gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışını kullanacak.
46'
Chelsea kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Lille.
46'
Ofsayt! Lille atağı, hakem Davide Massa tarafından çalınan ofsayt düdüğü ile sonlanıyor.
46'
Oyuncu değişikliği! Lille Metropole Stadyumu stadında oynanan maçta Chelsea oyuncu değiştiriyor. Sahaya giren oyuncu Mason Mount, sahayı terk eden oyuncu Mateo Kovacic.
Maçın hakemi Davide Massa maçın ikinci devresini az sonra başlatacak.
Birinci devre sona erdi.
45'
+3
Goldeki asistin sahibi Jorginho.
45'
+3
1:1
Gol! 1-1. Christian Pulisic maça eşitlik getiren oyuncu.
45'
+1
Chelsea kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.
45'
+1
1. Devre sonuna 3 eklendi.
45'
Davide Massa taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Chelsea.
44'
Taç Lille takımının. Ev sahibi takım yarı alanından atışı kullanacak.
44'
Lille Metropole Stadyumu stadında, Chelsea takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.
43'
Frikik! Chelsea atağında hakem serbest vuruş kararı veriyor. Lille kalesinde tehlike!
42'
Davide Massa taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Lille.
42'
Sarı kart gören oyuncu Gabriel Gudmundsson
41'
Lille Metropole Stadyumu Stadı'nda dördüncü hakemin bayrağı havada. Ofsaytta kalan takım Lille.
39'
Hakem Davide Massa Chelsea hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Deplasman Takımı rakip yarı alandan atışı kullanacak.
39'
Davide Massa Chelsea için taç atışını işaret ediyor. Deplasman Takımı Lille yarı sahasına yerleşmiş durumda.
39'
Taç. Ev sahibi takım kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.
39'
Serbest vuruş! Davide Massa Lille yarı alanında hücumda olan Chelsea lehine faul çalıyor.
38'
1:0
Gol! Lille Metropole Stadyumu stadında takımını penaltı golü ile öne geçiren oyuncu Burak Yılmaz. Durum şimdi 1-0.
37'
Penaltı! Lille penaltı vuruşu kazanıyor.
34'
Sarı kart! Davide Massa elini cebine attı ve sarı kartını Chelsea takımının oyuncusu Trevoh Chalobah için kullandı.
34'
Frikik! Hakem Davide Massa Ev sahibi takım atağında serbest vuruşa karar veriyor. Lille tehlikeli bölgeden frikik kullanacak.
33'
Chelsea takımında kısa süreli bir sakatlık geçiren Andreas Christensen tekrar sahadaki yerini aldı.
33'
Chelsea takımı sakatlık nedeniyle oyuncu değişikliği yapmak zorunda kalıyor. Sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalan oyuncu Andreas Christensen . Yerine sahaya giren oyuncu Trevoh Chalobah.
33'
Chelsea kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.
31'
Maçın orta hakemi sakatlanan oyunucunun tedavisi için oyunu durdurdu. Yerde yatan oyuncu Andreas Christensen (Chelsea).
30'
Frikik! Lille Metropole Stadyumu Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Lille.
30'
Chelsea kendi yarı sahasında taç kullanacak.
28'
Hakem serbest atışa karar veriyor. Chelsea atışı kendi yarı sahasından kullanacak.
27'
Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Deplasman Takımı kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.
26'
Lille Chelsea yarı sahasında faul kazanıyor.
26'
Davide Massa Lille lehine frikik veriyor. Ev sahibi takım kendi yarı sahasında atışı kullanacak.
23'
Hakem Davide Massa düdüğünü çalıyor ve Deplasman Takımı yarı alanında faul veriyor. Chelsea kendi yarı sahasından atışı kullanacak.
22'
Lille Metropole Stadyumu Stadı'nda Ev sahibi takım rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.
21'
Taç Chelsea takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.
20'
Ofsayt! Yan hakemin bayrağı havada. Ev sahibi takım atağı ofsayt nedeni ile kesiliyor.
19'
Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Ev sahibi takım kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.
18'
Chelsea kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.
18'
Lille rakip yarı sahada gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışını kullanacak.
17'
Hakem serbest atışa karar veriyor. Lille atışı kendi yarı sahasından kullanacak.
17'
Taç Chelsea takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.
16'
Chelsea kendi yarı sahasında taç kullanacak.
16'
Aut atışını kullanacak takımLille.
14'
Hakem Davide Massa düdüğünü çalıyor ve Ev sahibi takım yarı alanında faul veriyor. Lille kendi yarı sahasından atışı kullanacak.
13'
Lille takımının atağı ofsayt ile kesiliyor.
12'
Chelsea kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.
11'
Lille Metropole Stadyumu Stadı'nda Deplasman Takımı rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.
11'
Lille Metropole Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Chelsea.
9'
Serbest vuruş! Lille rakip ceza sahası üzerinden frikik kullanacak.
9'
Davide Massa taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Chelsea.
8'
Davide Massa Chelsea lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.
8'
Maçın hakemi Davide Massa, Lille takımı lehine köşe atışı kararı verdi.
7'
Ofsayt! Lille Metropole Stadyumu stadında ofsayta düşen taraf Lille takımı oldu.
6'
Davide Massa Lille için taç atışını işaret ediyor. Ev sahibi takım Chelsea yarı sahasına yerleşmiş durumda.
6'
Chelsea kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Lille.
5'
Lille kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.
4'
Taç. Ev sahibi takım kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.
4'
Davide Massa autu işaret ediyor. Ev sahibi takım kale vuruşu hazırlığında.
3'
Faul! Deplasman Takımı rakip sahadan atışı kullanacak.
2'
Rakip yarı sahada gol arayan Lille şimdi taç atışı kullanacak.
2'
Lille Metropole Stadyumu stadında, Jonathan Bamba sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.
Takım kadroları az önce duyuruldu.
1'
Chelsea, Lille Metropole Stadyumu stadındaki karşılaşmaya başlayan taraf oldu.
Birinci ayağın sonuçları:Chelsea - Lille 2-0.
Lille, Chelsea ile oynadığı son 3 karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet alamadı.
Chelsea son 5 deplasman maçında hiç kaybetmedi.
LİLLE CHELSEA GOLLERİ KİM ATTI?
Lille Chelsea karşılaşmasında ilk gol Lille'den 38. dakikada Burak Yılmaz ile geldi. 45. dakikada Christian Pulisic maça eşitlik getiren golu attı.