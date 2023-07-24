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Lise kayıtları 26 Temmuz'da başlayacak

LGS lise kayıtlarına sayılı günler kaldı. LGS sonuçlarının ardından 3 - 19 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapan adaylar, eğitim görecekleri liseyi öğrenmek için tercih sonuçlarını bekliyor. LGS tercih sonuçları bugün meb.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. Lise yerleştirmesi olan öğrenciler lise kayıtlarını gerçekleştirecek. Peki, 2023 MEB lise kayıtları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte 2023-2024 eğitim- öğretim dönemi lise kayıt tarihleri!

10:19 . 24/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Lise kayıtları

Lise kayıtları

23 Haziran 2023 tarihinde açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçları ardından gözler tercih işlemlerine çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile tercih yapan öğrenciler sonuçları bugün öğrenecek. Peki, lise kayıtları ne zaman başlıyor?

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK 2023?

Yerleştirmesi yapılan öğrencilerin kayıtları, 26 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak. Bu sürecin sona ermesiyle birlikte 1. yerleştirme dönemi başlayacak.

LİSE TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sonuç açıklama alışkanlıkları göz önünde bulundurulduğunda, LGS tercih sonuçlarının bugün saat 10.00 itibariyle erişime açılması bekleniyor.

LİSE TERCİH VE YERLEŞTİRME TARİHLERİ



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#lise kayıt tarihi
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