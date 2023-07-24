Lise kayıtları
23 Haziran 2023 tarihinde açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçları ardından gözler tercih işlemlerine çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile tercih yapan öğrenciler sonuçları bugün öğrenecek. Peki, lise kayıtları ne zaman başlıyor?
LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK 2023?
Yerleştirmesi yapılan öğrencilerin kayıtları, 26 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak. Bu sürecin sona ermesiyle birlikte 1. yerleştirme dönemi başlayacak.
LİSE TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın sonuç açıklama alışkanlıkları göz önünde bulundurulduğunda, LGS tercih sonuçlarının bugün saat 10.00 itibariyle erişime açılması bekleniyor.