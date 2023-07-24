Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 9. sınıfa geçen öğrencilere uygulanan LGS'de yerleştirme sonuçları ardından sınav puanı ile herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler LGS 2. Tercihlerini yapacak. Lise ek yerleştirme işlemlerinde okul bazında kontenjan bilgisi beklenecek. Peki, LGS 2. ek yerleştirme tercihleri ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...