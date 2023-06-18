Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022'de başladı. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022'de, ikinci dönemdeki ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapıldı. 6 Şubat 2023'te başlayan ikinci dönem, 16 Haziran’da sona erdi. Şimdi tüm gözler lise sorumluluk sınavlarında. Bazı derslerden düşük not aldıkları için sınıf geçemeyen ya da mezun olamayan öğrenciler sorumluluk sınavı olarak adlandırılan sınavlara odaklandı. Peki, lise sorumluluk sınavları ne zaman yapılacak?

Lise sorumluluk sınavları ne zaman?

Bir önceki kabinede Milli Eğitim Bakanı olarak görev alan Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde deprem bölgesinde sınıfta kalmanın olmayacağını duyurmuştu.

Özer buradaki açıklamasında; sorumluluk sınavı tarihleri hakkında ise "Lise öğrencileri başarısız oldukları ders sayısına bakılmaksızın sorumlu olarak üst sınıfa geçecek. Sorumluluk sınavları 19-25 Haziran’da” demişti.

Sorumluluk sınavları hangi derslerden olacak?

Öğrenciler sınava girdikleri ders konularından örneğin, matematik, edebiyat, ingilizce, coğrafya gibi veya diğer derslerden en fazla 3'ü olmak şartıyla dönem sonu notları hesaplandığında 50 puan barajı altında kalmışlar ise sorumluluk sınavına girer.

Yıl sonu baraj ders notu nedir?

MADDE 56- (1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için; a) İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekir.

Almanca baraj ders mi?

Hayır, değil. Verdiğim bilgi yanlıştır, sorumluluk sınavları tüm dersleri kapsamaktadır.

Lise ana dersler hangileri?

Son olarak 2019 yılında 9,10,11 ve 12.sınıflar için zorunlu ders isimleri ve sayıları açıklanmıştı. 9. Sınıfta tüm öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Matematik Uygulamaları, Doğa Bilimleri Deneyimi, Sosyal Bilimler Deneyimi olmak üzere 6 dersi zorunlu olarak alacak.

Baraj dersten sorumlu geçme nedir?

Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder.

Ortalaması 50 nin üstünde olanlar sorumluluk sınavına girecek mi?

Derslerinin ortalaması 50 ya da 50'nin üzerinde olan ve 3 zayıfı olan öğrenciler okumuş oldukları sınıfı direk zayıfsız olacak şekilde geçerek bir üst sınıfa ya da mezun olmaya hak kazanırlar. Derslerinin ortalaması 50'nin altında ve 3 zayıfı olan öğrencilerin sorumluluk sınavlarına girmesi gerekmektedir.

Ortaokul kaç puanla geçilir?

Ders geçme notu ortaokul Yüzlük puan sisteminde 0-44,99 puanlar başarısız, 45,00 ve üzeri puanlar başarılı olarak değerlendirilir.

Hangi dersten kalınca sorumlu geçilir?

Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder.

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