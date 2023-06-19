2023 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlandı. Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan kılavuzda resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5', 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak olan bursluluk sınavı ile ilgili usul ve esaslara yer verildi.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için geri sayım sürüyor. İOKBS başvuruları 29 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi.

MEB 2023 bursluluk sınav başvurusu ne zaman sona erecek?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için daha önce yayımlanan Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nda son başvuru ve onay tarihi, 16 Haziran 2023 olarak belirtilmişti. Sınav sürecine ilişkin yeni güncellemeye göre başvuru süresi 21 Haziran 2023, onay süresi ise 22 Haziran 2023 tarihi saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

2023 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?

MEB 2023 İOKBS bursluluk sınavı, 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.

2023 bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Bursluluk Sınavı sınav süresi, soru dağılımı

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 2022-2023 öğretim yılında birinci dönemde uygulanan öğretim programları esas alınarak düzenlenecek. Sınavda ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmazken sınavda tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak. Bu yıl 70 binden 100 bine çıkarılan kontenjanın 30 bin burs kapasitesi de deprem bölgesine ayrılacak.

Bursluluk sınavı 2023 kaç puan?

2023 yılı için en düşük bursluluk sınavı taban puanı en düşük 100, en yüksek 460,72 olarak belirlenmiştir.

2023 Bursluluk parası ne kadar olacak?

İOKBS burs ödemelerini öğrenciler genellikle eğitim, konaklama ve diğer masraflar için kullanıyor. 2023 yılında yapılan artış ile birlikte İOKBS ücreti 863 TL oldu.

Bursluluk sınavı kontenjan dağılımı

“Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”den durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname” istenmez. Kontenjan Dağılımı: