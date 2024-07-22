AÖL YENİ DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?
AÖL YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında yapılacak. AÖL'de kayıtlı olan öğrenciler için kayıt yenileme işlemleri de belirli dönemlerde yapılmaktadır. Kayıt yenileme tarihleri ve işlemleri hakkında detaylı bilgiye AÖL resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ AÖL KAYITLARI NEREDEN, NASIL YAPILACAK?
AÖL kayıt başvuruları il ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.
Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatıracaktır. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptıracaktır.
AÖL KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
AÖL kayıt işlemleri için gerekli belgeler şunlardır:
Kimlik fotokopisi
Son mezun olunan okuldan alınan diploma veya öğrenim belgesi
Vesikalık fotoğraf (2 adet)
Kayıt ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (varsa)
AÇIK LİSEYE (AÖL) KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?
AÖL'e kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin belirli şartları taşıması gerekmektedir:
İlkokul mezunları
Ortaokul mezunları
Lise eğitimini yarıda bırakanlar
Herhangi bir nedenle örgün eğitim sistemine devam edemeyenler
OKUL NAKİLLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Nakil süreciYerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 22 - 26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 29 Temmuz'da açıklanacak.
İkinci nakil tercih başvuruları ise 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.
6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 19- 23 Ağustos tarihleri arasında alacak. 26 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.