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MEB AÖL kayıt tarihleri: 2024-2025 açıköğretim lisesi kayıtları ne zaman başlıyor?

MEB AÖL kayıt tarihleri, LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra merak konusu oldu. 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi için AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemleri liseyi açık liseden okumak isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki açıköğretim Lisesi kayıtları ne zaman başlıyor? MEB 2024 AÖL kayıtları nasıl yapılacak, takvim açıklandı mı? İşte, 2024-2025 AÖL 1. Dönem kayıtlarında son durum...

12:06 - 22/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:06 - 22/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
MEB AÖL yeni kayıt ve sınav tarihleri
MEB AÖL yeni kayıt ve sınav tarihleri
MEB AÖL kayıt tarihleri
, liseyi açık öğretim sistemi üzerinden okuyacakların takibinde. AÖL kayıt işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilerleyen tarihlerde erişime açılacak ve öğrenciler kayıtlarını gerçekleştirecek. Peki Peki, Açıköğretim Lisesi kayıtları ne zaman başlıyor? İşte, 2024-2025 AÖL 1. Dönem kayıtlarında son durum.

AÖL YENİ DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?

(MEB), Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) yeni dönem kayıtlarına ilişkin bir duyuru yayımlamadı. 2024-2025 AÖL yeni dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, Ağustos ya da Eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AÖL YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında yapılacak. AÖL'de kayıtlı olan öğrenciler için kayıt yenileme işlemleri de belirli dönemlerde yapılmaktadır. Kayıt yenileme tarihleri ve işlemleri hakkında detaylı bilgiye AÖL resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ AÖL KAYITLARI NEREDEN, NASIL YAPILACAK?

AÖL kayıt başvuruları il ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.

Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatıracaktır. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptıracaktır.

AÖL KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

AÖL kayıt işlemleri için gerekli belgeler şunlardır:

Kimlik fotokopisi

Son mezun olunan okuldan alınan diploma veya öğrenim belgesi

Vesikalık fotoğraf (2 adet)

Kayıt ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (varsa)

AÇIK LİSEYE (AÖL) KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

AÖL'e kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin belirli şartları taşıması gerekmektedir:

İlkokul mezunları

Ortaokul mezunları

Lise eğitimini yarıda bırakanlar

Herhangi bir nedenle örgün eğitim sistemine devam edemeyenler

OKUL NAKİLLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Nakil süreciYerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 22 - 26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 29 Temmuz'da açıklanacak.

İkinci nakil tercih başvuruları ise 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 19- 23 Ağustos tarihleri arasında alacak. 26 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.


MEB LGS tercih kılavuzu liselerin taban ve tavan yüzdelik dilimleri

Lise hayali kuran 8. sınıf öğrencileri 4 Haziran 2022 Pazar günü LGS sınavına girdi. MEB 2023 LGS sınav sonuçlarını açıkladı. LGS sınavına katılacak öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Lise tercihleri 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Sınav sonrasında, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme ve sınavsız, adrese dayalı yerleştirme neticesinde öğrenciler herhangi bir liseye yerleştirilecek. 2023 LGS tercih kılavuzu yayınlandı. Peki LGS’de kaç soru soruluyor? LGS sözel ve sayısal puanı nasıl hesaplanır? İşte LGS yüzdelik dilim hesaplama yöntemi ve MEB Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri.

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34 dakika önce
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MEB AÖL kayıt tarihleri: 2024-2025 açıköğretim lisesi kayıtları ne zaman başlıyor?