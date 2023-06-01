LGS soru ve cevapları
Sözel ve Sayısal olmak üzere toplamda 2 oturumdan oluşacak sınavın ilk oturumu Pazar günü saatler 9.30'u gösterdiğinde başlayacak. 2023 LGS sınav soruları ve cevapları ile sınav sonuçları açıklanmadan önce iyi bir lisede eğitim görme hayali kuran öğrenciler kendi puanlarını hesaplayabilecek.
LGS SORU VE CEVAPLARI 2023
GS soruları ve cevapları için gözler MEB'te! Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, sınavın hemen ardından ise yayımlanan cevap anahtarı ile puanlarını hesaplayabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı LGS soruları ve cevapları sınavın hemen ardından yenisafak.com adresinde olacak. LGS sınavı 4 Haziran 2023 tarihinde milyonlarca öğrencinin katılımıyla 2 oturumda tamamlanacak.
LGS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Türkçe, Tarih, Din Kültürü, Matematik ve Fen Bilimleri LGS soru ve cevap anahtarı, sınavın ardından YENİŞAFAK'ta olacak. Sözel ve sayısal LGS soruları ve cevapları ile öğrenciler LGS sonuçları hakkında puan hesaplama yapabilecek.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sınac takvimine göre, Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek olup sorgulamalar MEB'in resmi internet sitesinden yapılacak.
MEB LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
MEB tarafından yayınlanan LGS sınav kılavuzunda, tercih tarihlerine ilişkin bilgi yayınlanmadı. Geçtiğimiz sene ortaöğretim kurumları tercihleri 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlamış ve 20 Temmuz 2022 saat 17.00'ye kadar sürmüştü. Bu sene de LGS tercihlerinin Temmuzun ilk ya da ikinci haftasında başlaması bekleniyor.
MEB LGS KONULAR VE SORU DAĞILIMI
2022'de gerçekleşen Liseye Geçiş Sınavı'nda konu ve soru dağılımları şöyleydi:
Sözcükte Anlam: 2 soru
Cümlede Anlam: 1 soru
Sözel Mantık / Görsel Okuma: 5 soru
Parçada ve Paragrafta Anlam: 6 soru
Söz Sanatları: 0 soru
Metin Türleri: 1 soru
Noktalama İşaretleri: 1 soru
Yazım Kuralları: 1 soru
Fiilimsiler: 0 soru
Cümlenin Öğeleri: 1 soru
Çarpanlar ve Katlar: 1 soru
Üslü İfadeler: 2 soru
Kareköklü İfadeler: 3 soru
Veri Analizi: 1 soru
Basit Olayların Olma Olasılığı: 1 soru
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler: 2 soru
Mevsimler ve İklim: 1 soru
DNA ve Genetik Kod: 4 soru
Basınç: 2 soru Madde ve Endüstri: 5 soru
Bir Kahraman Doğuyor: 1 soru
Milli Uyanış: 2 soru
Milli Bir Destan: "Ya İstiklal Ya Ölüm": 2 soru
Friendship: 2 soru
Teen Life: 1 soru
In The Kitchen: 1 soru
On the Phone: 1 soru
The Internet: 1 soru
Kader İnancı: 3 soru
Zekat ve Sadaka: 2 soru
Din ve Hayat: 4 soru
Hz. Muhammed'in Örnekliği: 1 soru
Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri: 0 soru