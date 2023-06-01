Sözel ve Sayısal olmak üzere toplamda 2 oturumdan oluşacak sınavın ilk oturumu Pazar günü saatler 9.30'u gösterdiğinde başlayacak. 2023 LGS sınav soruları ve cevapları ile sınav sonuçları açıklanmadan önce iyi bir lisede eğitim görme hayali kuran öğrenciler kendi puanlarını hesaplayabilecek.

LGS SORU VE CEVAPLARI 2023

GS soruları ve cevapları için gözler MEB'te! Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, sınavın hemen ardından ise yayımlanan cevap anahtarı ile puanlarını hesaplayabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı LGS soruları ve cevapları sınavın hemen ardından yenisafak.com adresinde olacak. LGS sınavı 4 Haziran 2023 tarihinde milyonlarca öğrencinin katılımıyla 2 oturumda tamamlanacak.

LGS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Türkçe, Tarih, Din Kültürü, Matematik ve Fen Bilimleri LGS soru ve cevap anahtarı, sınavın ardından YENİŞAFAK'ta olacak. Sözel ve sayısal LGS soruları ve cevapları ile öğrenciler LGS sonuçları hakkında puan hesaplama yapabilecek.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sınac takvimine göre, Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek olup sorgulamalar MEB'in resmi internet sitesinden yapılacak.

MEB LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından yayınlanan LGS sınav kılavuzunda, tercih tarihlerine ilişkin bilgi yayınlanmadı. Geçtiğimiz sene ortaöğretim kurumları tercihleri 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlamış ve 20 Temmuz 2022 saat 17.00'ye kadar sürmüştü. Bu sene de LGS tercihlerinin Temmuzun ilk ya da ikinci haftasında başlaması bekleniyor.

MEB LGS KONULAR VE SORU DAĞILIMI

2022'de gerçekleşen Liseye Geçiş Sınavı'nda konu ve soru dağılımları şöyleydi:

TÜRKÇE

Sözcükte Anlam: 2 soru

Cümlede Anlam: 1 soru

Sözel Mantık / Görsel Okuma: 5 soru

Parçada ve Paragrafta Anlam: 6 soru

Söz Sanatları: 0 soru

Metin Türleri: 1 soru

Noktalama İşaretleri: 1 soru

Yazım Kuralları: 1 soru

Fiilimsiler: 0 soru

Cümlenin Öğeleri: 1 soru

MATEMATİK

Çarpanlar ve Katlar: 1 soru

Üslü İfadeler: 2 soru

Kareköklü İfadeler: 3 soru

Veri Analizi: 1 soru

Basit Olayların Olma Olasılığı: 1 soru

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler: 2 soru

FEN BİLİMLERİ

Mevsimler ve İklim: 1 soru

DNA ve Genetik Kod: 4 soru

Basınç: 2 soru Madde ve Endüstri: 5 soru

İNKILAP TARİHİ

Bir Kahraman Doğuyor: 1 soru

Milli Uyanış: 2 soru

Milli Bir Destan: "Ya İstiklal Ya Ölüm": 2 soru

İNGİLİZCE

Friendship: 2 soru

Teen Life: 1 soru

In The Kitchen: 1 soru

On the Phone: 1 soru

The Internet: 1 soru

DİN KÜLTÜRÜ

Kader İnancı: 3 soru

Zekat ve Sadaka: 2 soru

Din ve Hayat: 4 soru

Hz. Muhammed'in Örnekliği: 1 soru

Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri: 0 soru







