|
Özgün

Lise kaydı nasıl yapılır? Lise kayıt işlemleri, gerekli belge ve evraklar

LGS tercih sonuçlarının belli olmasının ardından kazandığı liseye kayıt yaptırmak isteyen binlerce öğenci, lise kaydı için gereken belgeleri araştırmaya başladı. Lise kayıtları nasıl yapılır? Lise kayıt işlemleri için hangi belgeler gerekiyor? Kazandığı liseye nasıl kayıt yaptıracağını, kayıt için gerekli evrakları merak edenler için 2023 lise kayıt tarihleri ve istenen evrakların listesi haberimizde...

13:23 . 24/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Lise kayıt işlemleri

Lise kayıt işlemleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS nakil komisyonu yerleştirme(tercih) sonuçları bugün ilan edildi. Bu tarihten itibaren lise kayıt süreci öğrencilerin gündeminde yer alacak. Peki, lise kayıtları nasıl yapılır? Lise kayıtları için gerekli belgeler, evraklar neler? İşte detaylar.

2023 LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

LGS kayıtları 26 Temmuz itibariyle başlıyor. Öğrenciler, kayıt işlemleri ve gerekli evrakları ilgili okul yönetimi ile iletişime geçerek öğrenebilecek.

LİSE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Lise kayıtları için gerekli belgeler okuldan okula değişiklik gösteriyor.

LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Lise kayıtları için gerekli belgeler okuldan okula değişmekle birlikte genel olarak şu belgeler isteniyor:

KESİN KAYIT İÇIN GEREKLİ BELGELER 2023

1. LGS sınav puanını gösteren e-okul sayfası (Okul onayı zorunlu değildir.)

2. Öğrencinin nüfus cüzdanı veya noter tasdikli fotokopisi ve bu belgelerden birinin fotokopisi,

3. Ebeveynlerin nüfus cüzdanları ve fotokopileri (MEB tarafından e-okul sistemine girilmek üzere istenmektedir.)

4. Öğrencinin son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 vesikalık fotoğrafı,

5. Ebeveynler boşanmışlarsa velâyet belgesi ve fotokopisi,

6. Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekâlet belgesi ve fotokopisi,

MEB yönergeleri doğrultusunda kayıt işleminin gerçekleşebilmesi için bizzat öğrencinin velisi tarafından Öğrenci Kayıt Sözleşmesi'nin imzalanması gerekmektedir. Aksi takdirde kayıt işlemi tamamlanamaz. Anne ve baba boşanmış ise kayıt işlemleri velâyet sahibi ebeveyn tarafından yapılmalıdır, veya velâyet sahibi ebeveyn diğer ebeveyne işlem için vekâlet vermiş olmalıdır. Eğer işlemler anne ya da baba dışında kişilerce yapılacak ise ebeveynleri tarafından verilmiş vekâlete ihtiyaç vardır. Her iki durumda da kayıt anında velâyet ya da vekâletin ibrazı gerekmektedir.



#lise kayıt
#lise kayıt işlemleri
#lise kayıt belgeleri
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Komşu kayıt alanımdaki okulları kimler tercih edecek?