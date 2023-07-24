Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS nakil komisyonu yerleştirme(tercih) sonuçları bugün ilan edildi. Bu tarihten itibaren lise kayıt süreci öğrencilerin gündeminde yer alacak. Peki, lise kayıtları nasıl yapılır? Lise kayıtları için gerekli belgeler, evraklar neler? İşte detaylar.

2023 LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

LGS kayıtları 26 Temmuz itibariyle başlıyor. Öğrenciler, kayıt işlemleri ve gerekli evrakları ilgili okul yönetimi ile iletişime geçerek öğrenebilecek.

LİSE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Lise kayıtları için gerekli belgeler okuldan okula değişiklik gösteriyor.

LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Lise kayıtları için gerekli belgeler okuldan okula değişmekle birlikte genel olarak şu belgeler isteniyor:

KESİN KAYIT İÇIN GEREKLİ BELGELER 2023

1. LGS sınav puanını gösteren e-okul sayfası (Okul onayı zorunlu değildir.)

2. Öğrencinin nüfus cüzdanı veya noter tasdikli fotokopisi ve bu belgelerden birinin fotokopisi,

3. Ebeveynlerin nüfus cüzdanları ve fotokopileri (MEB tarafından e-okul sistemine girilmek üzere istenmektedir.)

4. Öğrencinin son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 vesikalık fotoğrafı,

5. Ebeveynler boşanmışlarsa velâyet belgesi ve fotokopisi,

6. Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekâlet belgesi ve fotokopisi,

MEB yönergeleri doğrultusunda kayıt işleminin gerçekleşebilmesi için bizzat öğrencinin velisi tarafından Öğrenci Kayıt Sözleşmesi'nin imzalanması gerekmektedir. Aksi takdirde kayıt işlemi tamamlanamaz. Anne ve baba boşanmış ise kayıt işlemleri velâyet sahibi ebeveyn tarafından yapılmalıdır, veya velâyet sahibi ebeveyn diğer ebeveyne işlem için vekâlet vermiş olmalıdır. Eğer işlemler anne ya da baba dışında kişilerce yapılacak ise ebeveynleri tarafından verilmiş vekâlete ihtiyaç vardır. Her iki durumda da kayıt anında velâyet ya da vekâletin ibrazı gerekmektedir.







