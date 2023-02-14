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Liverpool 4 maç sonra güldü

İngiltere Premier Lig 22. haftasında Liverpool evinde Everton’ı konuk etti. Maç ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 36’ Mohamed Salah ve 49’ Cody Gakpo’dan geldi. 4 maçlık galibiyet hasretine son veren Liverpool 32 puanla 9. sırada yer aldı. Everton ise 18 puanla 18. sırada yer aldı. Liverpool - Everton maç özetine ve İngiltere Premier Lig puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

09:29 . 14/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Liverpool 2-0 Everton Maç Özeti İzle (VİDEO)

Liverpool 2-0 Everton Maç Özeti İzle (VİDEO)

İngiltere Premier Lig 22. haftasında Liverpool ve Everton karşı karşıya geldi. Maç Liverpool’un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

LİVERPOOL - EVERTON MAÇ ÖZETİ

Liverpool - Everton maç özetini izlemek için

İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU



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#İngiltere Premier Lig
#22. hafta
2 saat önce
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Liverpool 4 maç sonra güldü
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