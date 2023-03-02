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Liverpool evinde Wolverhamton'u 2-0 mağlup etti

İngiltere Premier Lig 7. hafta erteleme maçında Liverpool evinde Wolverhampton’u konuk etti. Maç ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 73’ Virgil van Dijk ve 77’ Mohamed Salah’dan geldi.Jürgen Klopp’un öğrencileri bu sonuçla puanını 39’a çıkararak 6. sırada yer aldı. Liverpool - Wolverhampton maç özetini izlemek ve İngiltere Premier Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:16 . 2/03/2023 Thursday
Yeni Şafak
Liverpool 2-0 Wolverhampton Maç Özeti İzle (VİDEO)

Liverpool 2-0 Wolverhampton Maç Özeti İzle (VİDEO)

İngiltere Premier Lig 7. hafta erteleme maçında Liverpool ve Wolverhampton karşı karşıya geldi. Maç Liverpool’un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

LİVERPOOL - WOLVERHAMPTON MAÇ ÖZETİ

Liverpool - Wolverhampton maç özetini izlemek için

İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU



#Liverpool
#Wolverhampton
#İngiltere Premier Lig
#puan durumu
#Mohamed Salah
#Virgil van Dijk
1 saat önce
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Liverpool evinde Wolverhamton'u 2-0 mağlup etti
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