Liverpool 2-0 Wolverhampton Maç Özeti İzle (VİDEO)
İngiltere Premier Lig 7. hafta erteleme maçında Liverpool ve Wolverhampton karşı karşıya geldi. Maç Liverpool’un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
LİVERPOOL - WOLVERHAMPTON MAÇ ÖZETİ
LİVERPOOL - WOLVERHAMPTON MAÇ ÖZETİ
İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU
İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU
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